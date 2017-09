Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 25 settembre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX PREVISIONI DEL 25 SETTEMBRE 2017 A LATTEMIELE

Andiamo a vedere cosa ha detto per i segni zodiacali di Leone e Pesci il noto astrologo Paolo Fox ai microfoni della stazione radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. È un anno di grandi responsabilità che vanno portate avanti con successo, cosa che i nati sotto il segno del Leone riescono a fare egregiamente. Attenzione alle finanze; la famiglia chiede più attenzioni, c'è chi potrebbe aver tradito la tua fiducia e deve darti nuovamente prova di essere davvero innamorato di te. I nati sotto il segno dei Pesci hanno finalmente l'opportunità di farsi sentire e da Ottobre vivranno una fase di relax, con grandi novità all'orizzonte. Attenzione agli invidiosi e a qualche influenza nefasta; conviene cercare alleanze con Vergine e Capricorno. Nella serata di Lunedì potreste avvertire un lieve calo fisico, ma niente di preoccupante perché tutto si può superare con la determinazione di questo segno.

OROSCOPO IN PILLOLE

Andiamo a vedere l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il Sagittario dopo una lunga lotta si ritrova a vivere delle sfide sotto una nuova luce. La Luna è nel segno e favorisce le idee e anche la possibilità di sperimentare ancora nuove cose. Il Capricorno invece dovrebbe avere delle risposte e potrebbe stabilire dei contatti importanti. Lo Scorpione ha grande voglia di lavorare e vuole essere indipendente. Per questo non si accontenta di vivere le cose con grande tranquillità, e ragiona con positività sempre in maniera sempre positiva in tutto quello che fa. La bilancia sta facendo il conto alla rovescia per vedere l'uscita dalla sua orbita di Giove. Ottobre porterà delle novità sicuramente molto importanti. C'è però da fare attenzione alla gestione di diverse situazioni anche perché le decisioni che prendono possono avere importanti conseguenze. Il Leone vive un momento di grandissime responsabilità.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Ora è il momento di vedere come cambierà l'oroscopo da ieri a oggi secondo le anticipazioni di Paolo Fox a LatteMiele. Passa sempre di più il tempo e la Bilancia che sta facendo il conto alla rovescia per vedere uscire dal segno Giove che ha provocato non pochi problemi. Ottobre sarà sicuramente un mese migliore di quello attuale, ma serve pazienza e determinazione per riuscire ad evitare problemi che possono essere dietro l'angolo. Anche per il Sagittario si aprono nuove prospettive, con diverse situazioni che possono portare a un momento migliore di quello vissuto in questo ultimo periodo. Anche per i Pesci migliorano le cose giorno dopo giorno in attesa del bel mezzo di un autunno che potrebbe regalare diverse soddisfazioni. C'è sicuramente molto da fare per arrivare a vivere con tranquillità le cose, ma la strada intrapresa può essere davvero quella giusta.

© Riproduzione Riservata.