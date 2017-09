Paola Caruso e Ivan Gonzalez/ Paparazzati a cena, Barbara D'Urso non perdona! (Pomeriggio 5)

Paola Caruso

Barbara D'Urso si prepara ad accogliere Paola Caruso e Ivan Gonzalez a Pomeriggio 5. I due ex naufraghi di Supervivientes, però, sono stati già ospiti del salotto di Canale 5 già qualche giorno fa, quando l'ex bonas di Avanti un altro, "ignara vittima" di uno scherzo organizzato dalla conduttrice, ha potuto riabbracciare a distanza di qualche settimana il suo compagno di viaggio nel reality. Attualmente, non è certo se Ivan Gonzalez, tronista molto noto in Spagna e opinionista in molti programmi tv, abbia una love story con Paola Caruso, tuttavia, i due sono attualmente molto vicini e, come la stessa ex bonas ha riferito in un'immagine postata qualche giorno fa sui social, quella di incontrare il suo Ivan nel salotto di Pomeriggio 5 è stata "La sorpresa più bella di tutte". La coppia si avvia al lieto fine? La verità oggi pomeriggio, su Canale 5, nel salotto di Barbara D'Urso.

LA STORIA D'AMORE A SUPERVIVIENTES

Se pensavate di esservi liberati di Paola Caruso vi sbagliavate di grosso: l'ex bonas di Avanti un altro ed ex concorrente desnuda dell'Isola dei Famosi 2016 è tornata di recente alla ribalta grazie popolarità raggiunta in Spagna, dove nella scorsa stagione ha partecipato come naufraga a Supervivientes. In questa occasione, la showgirl è riuscita a farsi odiare quasi da tutti, tanto da finire in nomination sin dalla prima puntata; ma fra i tanti detrattori, la Caruso ha potuto contare sul sostegno dell'affascinante Ivan Gonzalez, che dopo aver fatto il suo nome nel corso delle nomination, ha instaurato con lei un rapporto di profonda amicizia. I due, nel corso della loro esperienza nel reality iberico, si sono più volte lasciati trasportare dalla passione, ma se la Caruso ha visto in lui un'ancora di salvezza, la stessa cosa non può dirsi per Gonzalez, che nottetempo ha rivelato a un altro naufrago di cercare nella sua amicizia con la naufraga "nessun matrimonio, ma pim pam e arrivederci".

