PresaDiretta/ Anticipazioni 25 settembre: “I Mammasantissima”, il tema di oggi con Riccardo Iacona

PresaDiretta, anticipazioni

Riccardo Iacona, conduce stasera su Rai3, una nuova puntata di PresaDiretta. La terza rete di Casa Rai, farà da cornice all'appuntamento che si concentrerà analizzando “I Mammasantissima”, tornando pienamente sullo spinosissimo terreno che combatte la lotta contro la criminalità organizzata. Quella che il giornalista vi narrerà in prima serata, avrà i contorni di una vera e propria spy story che ritroverà al suo interno anche la politica, la ‘ndrangheta e la massoneria. Temi scottanti e fortemente ricchi di indiscrezioni e terribili rivelazioni. Sappiamo bene infatti, che sulla ‘ndrangheta si sono dette moltissime cose differenti. Altrettante – invece – se ne sono viste in quanto, conosciamo perfettamente la sua viva capacità di insinuarsi nelle istituzioni così come negli appalti, terreno fertile per scopri di lucro sulla spesa pubblica e la gestione del traffico internazionale di droga. Ma non finisce qui, si parlerà anche della grande abilità di “cambiare pelle” grazie al fiuto per i loschi affari. Un viaggio spinoso e forse più grande del previsto, questo è ciò che ci regalerà PresaDiretta nel prime time di oggi, lunedì 25 settembre.

PresaDiretta, il nuovo appuntamento con Riccardo Iacona

Come si svolgerà la nuova inchiesta di PresaDiretta che andrà in onda oggi, lunedì 25 settembre? Tra le proposte televisive della giornata, anche Riccardo Iacona che su Rai3, proporrà al suo pubblico un viaggio all'interno de “I Mammasantissima”. Si proverà quindi, a fare un passo in avanti per entrare nelle stanze segrete del potere politico criminoso per rivelare chi sono quelli che le popolano. Durante la serata, verrà reso pubblico il racconto segreto del super vertice criminale, dove abbiamo visto fondersi tra di loro: ‘ndrangheta, massoneria deviata e politica. Nel cuore pulsante di questo “progetto malavitoso”, si decide ogni cosa: strategie economiche e politiche a livello nazionale. L'inchiesta di stasera, sarà quindi ricchissima di rivelazioni così come di intercettazioni e testimonianze di pentiti e di latitanti. In questo nuovo appuntamento con PresaDiretta, ci saranno anche alcuni dei testimoni più importanti dell’impegno dello Stato nella lotta contro la criminalità organizzata come la presidente della Commissione Antimafia Rosy Bindi e Giuseppe Lombardo, Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, che da moltissimo tempo, analizza il livello più avanzato della criminalità e conosce bene tutti i territori segreti dell’Anti Stato. In studio con Iacona anche il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri.

