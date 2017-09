Quinta Colonna / Anticipazioni 25 settembre: quali temi verranno affrontati con Paolo Del Debbio?

Quinta Colonna

Proseguono gli appuntamenti con Quinta Colonna, il programma televisivo di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. Nuova stagione ma formula invariata, per un format che ha regalato da sempre, molte soddisfazioni alla rete. Dalle truffe, alla crisi economica, la trasmissione si occupa di questi spaccati di vita, con un occhio di riguardo anche per i singoli casi. Stasera, dalle 21.10 circa, il programma dovrà scontrarsi con veri pezzi da novanta. Su Canale 5 infatti, si avrà modo di vedere la terza puntata del Grande Fratello Vip mentre su Rai 1, andrà in onda il film "In arte Nino", omaggio del figlio Luca al grandissimo attore Nino Manfredi, interpretato da Elio Germano. Queste, le proposte delle ammiraglie avversarie, senza considerare le altre reti. Nonostante questo, Paolo Del Debbio si porta a casa un discreto risultato, conquistando la fetta di fedelissimi che non vogliono rinunciare all'informazione e la viva ricerca della verità.

Quinta Colonna, le anticipazioni di oggi

Il programma a cura di Raffaella Regoli, farà come sempre un approfondimento generale dei casi trattati. In studio con Paolo Del Debbio, troveremo anche un gruppo di politici e giornalisti insieme alle persone comuni, magari raccontando le loro testimonianze dirette. Grande riscontro social per il programma, basterà scrivere tweet e pensieri accompagnandoli dall'hashtag #QuintaColonna. Oppure, scrivere un commento in real time, attraverso la seguente pagina social. Paolo Del Debbio, anche stasera, lunedì 25 settembre, sarà prontissimo a trattare i temi più scottanti del nostro Paese, dalla politica, all'immigrazione, il lavoro, l'imprenditoria, e gli aspetti più drammatici e attuali che coinvolgono l'Italia. Non mancheranno poi, le parentesi più “rilassate” anche se, la scorsa settimana, l'intervento di Povia ha sollevato notevoli polemiche. Il cantante ormai, sparito dalla musica a 360°, si prodiga per creare polemiche a tavolino che, nella maggior parte dei casi, lasciano il tempo che trovano. L'appuntamento con Quinta Colonna è quindi rinnovato per oggi, lunedì 25 settembre dalle 21.10 circa su Rete4.

