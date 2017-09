RICKY TOGNAZZI/ Simona Izzo riabbraccerà il marito: ma ancora non lo sa... (Grande Fratello 2017)

Ricky Tognazzi nella casa del GF VIP 2

SORPRESA AL GRANDE FRATELLO VIP 2017: C'E' RICKY TOGNAZZI

Sarà Ricky Tognazzi uno degli ospiti della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 25 settembre. Simona Izzo, dopo settimane di mologhi alla telecamera, potrà finalmente riabbracciare il marito, rientrato dalla Bulgaria. L’attrice, regista e doppiatrice riceverà una sorpresa speciale dal marito, la cui dinamica non è stata rivelata, ma che la riempirà sicuramente di gioia. L'attrice, che attualmente si trova a Tristopoli, la "stazione" del Grande Fratello Vip, parte meno agiata della Casa, ha avuto nei giorni scorsi un crollo emotivo: la regista, infatti, avverte la mancanza della famiglia, in particolare del compagno Ricky Tognazzi e spera che un giorno l'attore vada a trovarla nella Casa. Nei giorni scorsi, in particolare, ha lanciato un appello a Signorini: "Alfonso, ti prego portami Ricky. Secondo me, se lo convincono viene. Se Ricky venisse, a me basterebbero cinque minuti, per fargli un po' di domande... Prima di tutto, perché non è venuto mai a gridare qua fuori? Io ho chiesto al GF: "È venuto mio marito a chiedervi di poter gridare "Simona, Simona"?" e loro mi hanno detto di no. Allora vuol dire che non è proprio venuto, sarebbe carinissimo se lo facesse?. Non solo: poco più tardi, camminando in lacrime per la casa, ha ripetuto il suo appello, chiedendo anche al figlio Francesco di farle una sorpresa.

SIMONA IZZO E TOGNAZZI, 30 ANNI DI MATRIMONIO...

Simona Izzo è sposata con Ricky Tognazzi dal 1995 e da allora non si sono più lasciati. Prima di lui ha avuto una relazione con Antonello Venditti, da cui è nato Francesco, seguita da una lunga storia d'amore con Maurizio Costanzo. Ma sono con Tognazzi ha dichiarato che sarà per sempre. La loro relazione, sembra infa tti filare perfettamente: dal 1987, scrivono, dirigono e interpretano film fianco a fianco e a luglio hanno anche condiviso la direzione artistica di un Festival del cinema a Sabaudia. In un'intervista concessa lo scorso giugno a Corriere.it, Simona ha raccontato come ha convinto il regista, refrattario al matrimonio, a sposarla:"Sposami per educazione, gli ho detto, ho 40 anni, fra poco sarò vecchia. Lui, che ha fatto il collegio, sul discorso dell’educazione, ha capito". Il regista ha confermato, raccontando di questo litigio avvenuto in macchina per andare a trovare la madre: "Quando siamo arrivati da mia madre,scendo dalla macchina, scarico le valigie. Mia madre mi chiede come sto. E io: ‘Sto che mi sposo'. E mamma: ‘Potevi dirmelo in un altro modo'. E io: ‘Non c’è un bel modo per dare una cattiva notizia'".

RICKY TOGNAZZI E L'AMORE PER SIMONA

Ricky Tognazzi è figlio d'arte del celebre Ugo Tognazzi e di Pat O'Hara. All'età di tre anni, mette piede per la prima volta su un set cinematografico grazie al padre: da allora dedicherà la sua vita allo spettacolo. Prima di giungere alle nozze nel 1995 con l'attrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista italiana Simona Izzo, è stato coniugato con Flavia Toso da cui ha avuto anche una figlia di nome Sarah. In più di un occasione Ricky ha dichiarato di essere ancora molto innamorato della propria partner.

