Replica Grande Fratello Vip 2017 / Streaming Video terza puntata: ecco dove, tutti i canali social

Oggi, lunedì 25 settembre, nel prime time andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2017. Ilary Blasi con Alfonso Signorini e l'irriverente partecipazione della Gialappa's Band, intratterrà il pubblico per scoprire chi verrà eliminato tra Lorenzo Flaherty e Serena Grandi. Spazio poi, per la nuova gara a squadre per decidere ancora una volta in che modo “dividere” i concorrenti, tra Casa Bella e Stazione di Tristopoli: quando verranno riuniti? Poi sarà anche la volta delle nuove nomination che potrebbero vedere a rischio eliminazione molti volti interessanti, uno tra tutti? Simona Izzo. La burrosa regista infatti, si sta tirando addosso le antipatie del resto dei coinquilini della Casa, che non sopportano il suo dovere dettare costantemente regole e comandare. Proprio Jeremias Rodriguez, di recente ha avuto modo di scontrarsi con lei, alzando notevolmente i toni. Anche stasera, il nuovo appuntamento con la Casa più spiata d'Italia, potrà essere seguito in diretta e replica streaming, così come commentato sui social facendo seguire i vostri pensieri dall'hashtag ufficiale: #GfVip.

Replica Grande Fratello Vip: ecco come in streaming

Per vedere la puntata in diretta streaming del Grande Fratello Vip, vi basterà semplicemente collegarvi sul portale di Mediaset.it. In alternativa, se volete visionare il nuovo appuntamento in mobilità ovunque voi siate, non dovete fare altro che scaricare l'applicazione di “Mediaset Fan”, da installare su ogni sistema operativo, da iOS, Android e Windows Phone. In questo caso, disponendo di una connessione dati stabile, avrete anche l'occasione di vedere la nuova puntata del GF Vip, in ogni luogo sia da smartphone, tablet che da phablet di ultima generazione. La puntata potrà essere seguita in diretta web anche tramite tutti i canali ufficiali del programma, sempre molto attivi con post, commenti e divertentissime gif animate. Per quanto riguarda la replica invece, a poche ore di distanza dalla messa in onda televisiva, potrà essere recuperata sempre sul sito ufficiale e la relativa applicazione. Inoltre, vi consigliamo di non perdervi i daytime tra Canale 5, Italia 1 e La5 che offrono anche delle interessanti parentesi dedicate al riassunto delle dinamiche della Casa.

