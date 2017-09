SERENA GRANDI/ La nomination ha toccato lei: uscirà dalla casa questa sera? (Grande Fratello Vip 2017)

Serena Grandi al Grande Fratello Vip 2017

LA LITE CON CRISTIANO MALGIOGLIO E LA NOMINATION

Serena Grandi è fra le concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 a rischio eliminazione. L'attrice ha ottenuto infatti sei voti da parte dei coinquilini della Casa, uno in più rispetto alla norma grazie alla doppia votazione di Aida Yespica. In quanto Capitano e leader della sfida contro Cecilia Rodriguez, la showgirl ha infatti deciso di affibbiare la propria nomination alla Grandi, che si trova ora fra le più contestate del reality di Canale 5. Poco prima della seconda diretta, Serena ha affrontato una dura lite con Cristiano Malgioglio a causa del suo russare, troppo forte per il paroliere. Il tutto si è concluso con un abbraccio e tante lacrime da parte di entrambi, ma alla fine il cantante ha deciso di nominare l'amica. La motivazione è molto semplice e lo trova in accordo con tutti coloro che l'hanno nominata: è l'unica inquilina della Casa a non essersi ancora integrata al meglio. Serena Grandi, ignara di tutto, ha manifestato inoltre la volontà di uscire in diversi momenti difficili, ma alla fine rimane fra le più laboriose. Soprattutto grazie al trasferimento nella metà dei Privilegiati, che l'hanno spinta a dedicarsi maggiormente alla cucina. L'attrice intanto rimane fra i concorrenti più fragili ed il non avere dalla propria parte pubblico o concorrenti potrebbe portarla facilmente verso la porta rossa.

SERENA GRANDI, UNA DONNA SOLITARIA

Serena Grandi appare come un pesce fuor d'acqua. Il Gf Vip 2017 non ha permesso per ora all'attrice di mostrare gran parte di sé, se non diversi pianti dovuti alla lite con Cristiano Malgioglio. E' di sicuro fra i concorrenti che si sta mettendo meno in gioco, forse al pari di Simona Izzo che per lo meno non smette un attimo di parlare. La Grandi invece è taciturna, solitaria, mamma, ma anche poco visibile rispetto agli altri inquilini. Forse è fra chi tra l'altro subisce maggiormente il confronto generazionale con i concorrenti più giovani, anche se ha avuto - fino al litigio - dalla sua parte Malgioglio. I due si vogliono di sicuro bene, ma quanto è accaduto rappresenta un'incrinatura ancora non sanabile. Sembra che Serena Grandi si senta già eliminata e non pare che ne soffra poi molto. Sarà davvero così oppure il pubblico deciderà di salvarla a sfavore di un altro concorrente?



CONTINUERA' LA SUA AVVENTURA ALL'INTERNO DELLA CASA DEL GF VIP 2017?

Serena Grandi ha poco tempo a disposizione per cercare di cambiare l'eventuale decisione dei fan del Gf Vip 2. Non sembra però aver paura dell'eliminazione e per questo non abbiamo visto un grande cambiamento nel suo modo di fare o nella sua routine in Casa. Abile cuoca, a tratti materna ed attenta ai bisogni del gruppo, mantiene allo stesso tempo delle distanze significative. Alla fine sono le motivazioni che hanno spinto i suoi coinquilini a darle diverse nomination. Cambiare del tutto atteggiamento in Casa a questo punto è ormai impossibile e i giochi sono già fatti. La terza diretta rivelerà se il pubblico in realtà ha una percezione più positiva dell'attrice, che sembra però non aver lasciato il segno nei telespettatori. Sui social ricorrono alla fine sempre gli stessi nomi e quello di Serena Grandi non è fra questi.





