SHAILA GATTA/ Chi è la nuova velina mora di Striscia la notizia

Striscia la notizia, la velina mora Shaila Gatta - La Presse

Il nome di Shaila Gatta non è di certo sconosciuto al pubblico italiano e non solo perchè sarà una delle due nuove veline di Striscia la Notizia. Abile ballerina, è stata infatti fra i concorrenti di Amici di Maria De Filippi appena due anni fa ed è riuscita a conquistare i giudici della Scuola durante la sfida che l'ha vista in contrasto con un'altra allieva, Vanessa Guidolin. Già da quei primi passi, il suo carattere forte e determinato si è reso subito evidente: lo sanno perfettamente gli studenti di Amici 2015, con cui Shaila Gatta ha litigato diverse volte. La carriera della ballerina è esplosa proprio grazie al talent show, che l'ha portata poi in un altro dei programmi di punta di Maria De Filippi, Tu sì Que Vales. Shaila è entrata infatti a far parte del corpo di ballo, per poi scendere in pista a Ciao Darwin, il programma condotto con successo da Paolo Bonolis. Alta 1.70, Shaila Gatta pesa attorno ai 55 kg ed all'interno della scuola di Amici ha fatto discutere le pagine gossip per via del mistero che ruota attorno alla sua vita sentimentale. Si vocifera infatti che abbia avuto una relazione lunga diversi anni con un certo Alessandro, anche se ai tempi del talent si vociferava di un suo presunto flirt con un altro concorrente, Michele Nocca. Alcuni mesi fa, Shaila Gatta ha invece dichiarato a Nuovo TV di aver visto in Johnatan Gerlo il suo grande amore. Un volto conosciuto di Amici e parte del corpo di ballo della cantante salentina Emma Marrone.

LA VITA

Nata il 6 agosto del 1996, Shaila Gatta vive attualmente a Roma, dove condivide un appartamento con un gruppo di amici. Le sue origini la collocano tuttavia ad Aversa, in provincia di Caserta, città che ha lasciato in seguito con la famiglia per trasferirsi a Napoli. La sua passione per il ballo è iniziata fin dalla più tenera età, come sottolineato dalle note biografiche presenti su Facebook. L'amore per il ballo avviene infati per Shaila Gatta a soli sei anni, anche se l'iniziale studio della disciplina classica viene abbandonato poco dopo a favore dell'artistica. Riprenderà poi tutù e scarpette quattro anni più tardi, seguendo le orme della sorella maggiore, fino ad arrivare al diploma in ballo avvenuto a soli 16 anni. Dopo aver frequentato il Liceo Linguistico, ha infatti unito gli allenamenti ad un lavoro a stretto contatto con i bambini, sia grazie al babysitting che come insegnante di ripetizioni per le classi elementari.

