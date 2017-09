SIMONA IZZO/ Il legame con Carmen di Pietro e Jeremias Rodriguez (Grande Fratello Vip 2017)

Simona Izzo al Grande Fratello Vip 2017

LEZIONI DI TRUCCO E PARRUCCO

Simona Izzo continua a tenere attiva la Casa del Grande Fratello Vip 2017, grazie ai suoi modi di fare ed alle sue lezioni di ginnastica facciale. Ormai conosciuta come La Signora, l'attrice non è proprio gradita a tutti e sembra aver creato un legame maggiore con Carmen Di Pietro e Jeremias Rodriguez. Quest'ultimo infatti le ha confidato diversi particolari della propria vita, mentre la prima è diventata ormai la sua spalla durante il trucco e parrucco. Insieme le abbiamo viste infatti in confessionale intente a dare consigli al pubblico italiano su come evitare e distendere le rughe del viso. Simona Izzo tuttavia continua ad essere considerata una specie di Caporale della Casa e non sono stati pochi gli inquilini ad averla contestata in confessionale durante la seconda diretta del Gf Vip 2017. Nonostante questo, le nomination dei suoi inquilini diretti, i neo Stazionati, si sono dirette maggiormente verso Lorenzo Flaherty, ma è di sicuro la più a rischio di tutto il reality. Tra l'altro la Izzo è fra i concorrenti ad aver votato proprio Flaherty, al fianco di Veronica Angeloni e Luca Onestini, ma se fino ad ora è la poca conoscenza o simpatia a governare le scelte degli inquilini, nella prossima settimana potrebbe cambiare tutto. Del resto Simona non si è fatta ben volere fin dal suo ingresso in casa, diventando una sorta di madre severa pronta a bacchettare qualsiasi comportamento scorretto. In questa seconda settimana l'abbiamo vista più addolcita da questo punto di vista, ma potrebbe essere dovuto al cambio di location.

SIMONA IZZO, NOSTALGIA DI CASA

Simona Izzo ha nostalgia di casa e questo è evidente non solo dalle rivelazioni fatte alle telecamere del Gf Vip 2017, a cui ha confidato di voler conoscere le motivazioni che hanno spinto il marito a non supportarla in quest'avventura. Durante la prima settimana di reality non sono stati pochi i momenti emotivi che l'hanno vista fra i protagonisti, complice un sogno sul figlio che le ha fatto sentire ancora di più la mancanza della famiglia. Il suo russare, come quello di Serena Grandi per i neo Stazionati, sembra tuttavia incontrare lo sgradimento degli altri concorrenti, soprattutto per quanto riguarda Lorenzo Flaherty. L'attore infatti si è svegliato più volte in queste ultime notti ed ha manifestato un forte fastidio per i rumori notturni di Simona Izzo, pronto a chiedere l'intervento della produzione. E' chiaro che Simona Izzo sia eccentrica come la maggior parte delle attrici della 'vecchia scuola', ma il suo modo di fare potrebbe metterla sempre di più a rischio. Non è detto tuttavia che non stia facendo di tutto per spingere gli altri inquilini a fare il suo nome durante le prossime nomination, dato il forte interesse manifestato verso questa parte del programma. Sappiamo tuttavia che il Grande Fratello Vip adora Simona ed il suo estro, soprattutto perché aiuta e non poco a mantenere viva l'attenzione del pubblico da casa, che sembra preferirla rispetto a molti altri neo vip.

RIUSCIRA' A FARSI CONOSCERE MEGLIO AL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

Nei prossimi giorni, Simona Izzo deve fare in modo di conquistare gli altri concorrenti con cui condivide la Casa del Grande Fratello Vip 2. Sappiamo che Jeremias Rodriguez è dalla sua parte, data la preoccupazione costante del giovane nei confronti della regista. Non si può dire tuttavia la stessa cosa per Luca Onestini e Marco Predolin, che in più di un'occasione hanno manifestato una certa insofferenza nei suoi confronti. La prima settimana l'ha vista al centro di sketch e scherzi promossi dagli altri inquilini, ma fino a che punto potranno buttare tutto sul ridere? Il compito di Simona Izzo in questo momento è riuscire a far conoscere una parte di sé che finora è rimasta lontana dai riflettori e dall'occhio indiscreto del reality.

