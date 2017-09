STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Grande Fratello Vip 2017 (lunedì, 25 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, lunedì 25 settembre 2017, la programmazione delle reti Mediaset offre diverse scelte di programmi, dal reality show più famoso d'Italia, il Grande Fratello Vip 2, a film d'azione e polizieschi come Colombiana, Arma Letale 3 e la pellicola biografica incentrata su una delle leggende della moda, Coco Avant Chanel - L'amore prima del mito. Senza dimenticare uno dei programmi di approfondimento e attualità più in vista, Quinta Colonna e le serie Tv offerte da Top Crime e Italia 2. La scelta del pubblico Mediaset si concentrerà ancora una volta su Canale 5 e sul Gf Vip 2017, in grado di raccogliere folle di telespettatori e finora rimasto invincibile non solo di fronte al palinsesto delle altre emittenti, ma anche rispetto alla programmazione prevista dalla rivale Rai. Ma vediamo insieme la programmazione della serata Mediaset nel dettaglio.

Il prime time di Canale 5 si concentrerà oggi sulla terza diretta del Grande Fratello Vip 2017, con nuove nomination ed un'eliminazione. Chi uscirà dalla casa? In ballo Serena Grandi e Lorenzo Flaherty con il maggior numero di voti. Dalle 21.15, Italia 1 trasmetterà invece il film d'azione Colombiana, una pellicola diretta da Olivier Megaton e con Zoe Saldana, Lennie James, Amandla Stenberg e Jordi Mollà incentrata sulle vicende di Catelaya, una ragazzina che giura di vendicarsi contro Don Luis, un criminale della città che ha ordinato l'omicidio della sua famiglia.

A seguire, il programma sportivo Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco, con cui verranno approfonditi gli ultimi eventi calcistici. Quinta Colonna ritorna con un nuovo appuntamento nella prima serata di Rete 4, approfondendo diversi tempi di attualità con l'aiuto di nuovi ospiti, conosciuti e non, per dare voce alle problematiche del nostro Paese. Dalle 00.30, l'emittente trasmetterà invece un nuovo episodio di Terra!, la rubrica di attualità con uno sguardo particolare sul nostro pianeta. La prima serata di La5 sarà dedicata alla biografia di una delle più grandi stiliste della moda, Coco Chanel.

Nel film Coco Avant Chanel - L'amore prima del mito, in onda dalle 21.10, verrà ripercorsa la vita della stilista francese, dai primi passi nel mondo della moda fino al successo. Dalle 21.10, Italia 2 trasmetterà tre nuovi episodi della sit-com più amata degli ultimi anni, The Big Bang Theory VIII, dal quinto al settimo. Ne "L'attenuazione della concentrazione", il gruppo di nerd deciderà di dedicare meno tempo alle rispettive fidanzate per ritornare a progettare creazioni inedite, mentre nella puntata successiva, "L'approssimazione della spedizione", Leonard e Penny e Bernadette e Howard vivranno una crisi delle loro coppie a causa di un problema economico, mentre Sheldon e Raj si daranno ad una particolare avventura. Mediaset Extra continua a seguire ogni vicenda all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2017.

Dalle 21.16, l'emittente ritornerà a puntare le telecamere in diretta sui concorrenti, mentre si trovano alle prese con il terzo appuntamento in prima Tv e la seconda ondata di eliminazioni. Top Crime trasmetterà invece dalle 21.10 tre nuovi appuntamenti con la serie Tv poliziesca Major Crimes IV, giunta al suo finale di stagione. Andranno in onda il 21esimo, il 22esimo ed il 23esimo episodio, dal titolo "Col senno di poi", parter 3, 4 e 5. La squadra capitanata da Sharon dovrà fare luce su un vecchio omicidio collegato con un caso recente di omicidio, scoprendo grazie a testimoni e sospettati che cosa è accaduto. Dalle 21.00, Iris trasmetterà invece il film poliziesco Arma Letale 3, un cult diretto da Richard Donner nel 1992 e con protagonista la coppia formata da Danny Glover e Mel Gibson. In questo nuovo capitolo della saga cinematografica, Riggs e Murtaugh dovranno affrontare diversi ostacoli, fra cui una sospensione temporanea dal lavoro e la cattura di un ex sergente, ora a capo di una rete di traffico d'armi.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

Canale 5, ore 21.10 Grande Fratello Vip 2017, reality show

Italia 1, ore 21.15 Colombiana, film commedia

ore 23.20 Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco, programma sportivo

Rete 4, ore 21.14 Quinta Colonna, programma di attualità

ore 00.30 Terra!, rubrica di attualità

La 5, ore 21.10 Coco Avant Chanel - L'amore prima del mito, film biografico

Italia 2, ore 21.10 The Big Bang Theory VIII, sit-com

Mediaset Extra, ore 21.16 Grande Fratello Vip 2017, reality show in diretta dalla casa

Top Crime, ore 21.10 Major Crimes IV, serie Tv

Iris, ore 21.00 Arma Letale 3, film poliziesco

