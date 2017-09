STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: In arte Nino e Criminal Minds (lunedì, 25 settembre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, lunedì 25 settembre 2017, le reti Rai offrono una vasta scelta fra programmi di attualità ed approfondimento, oltre che a serie Tv, film e talent show. Fra le pellicole in prima visione Tv va sottolineata la presenza de In arte Nino, diretto dal regista e figlio d'arte Luca Manfredi ed in onda nella prima serata di Rai 1. E' questa la scelta che potrebbe conquistare una grande fetta di pubblico italiano, sia perché lo scomparso regista e attore rimane fra i più amati degli ultimi tempi, sia perché grazie al lavoro del figlio verrà fatta luce sulla sua giovinezza, su quella parte della sua vita lontana dai riflettori e dal successo. La serata continua sul resto dei canai Rai con Criminal Minds su Rai 2 e il programma di informazione su Rai 3 Presa Diretta. Rai 4 e Rai Movie si occupano di mandare in onda due film, uno di genere western e l'altro fantascienza, Rai 5 e Rai Premium fanno scelte differenti con un talent show e un programma teatrale. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Nella sua prima serata, Rai 1 trasmetterà dalle 21.30 il film In arte Nino, un omaggio di Luca Manfredi al padre scomparso. Dal rapporto con il genitore fino alla decisione di non seguire le scelte del padre ed avviare la carriera di attore, la stessa che tenne Manfredi lontano dall'amatissima moglie e dai figli, due dei quali avuti nel matrimonio ed una terza frutto di una relazione extraconiugale. Dalle 23.30, Fabio Fazio ritornerà invece sul piccolo schermo con il suo Che fuori tempo che fa, attirando nel suo studio diversi ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica. Rai 2 trasmetterà invece in prime time due nuovi episodi della serie Tv Criminal Minds 12. Dalle 21.20 andranno in onda ed in prima visione per le reti in chiaro la settima ed ottava puntata, dal titolo "Immagine speculare" e "Lo spaventapasseri".

Un caso intrigante e pericoloso attende la squadra di profiler, che questa volta dovranno confrontarsi con una loro vecchia conoscenza, Mr Graffio. A seguire, il programma di informazione e approfondimento Night Tabloid, diretto da Annalisa Bruchi. Rai 3 offre per la sua prima serata un nuovo appuntamento di Presa Diretta, il programma di Riccardo Iacona che attraverso cinque puntate speciali approfondirà diverse tematiche, come la minaccia del terrorismo sul nostro territorio, i parchi più suggestivi della nostra Italia e la presenza della 'ndrangheta nel Meridione. Dalle 23.10 andrà in onda invece il programma di attualità politica Fuori Roma, condotto da Concita De Gregorio e con cui si farà luce sulla provincia italiana. Dalle 21.00, Rai 4 trasmetterà il film di fantascienza The Colony, diretto da Jeff Renfroe e con Bill Paxton, Lawrence Fishburne e Kevin Zegers. La trama si concentra sul 2045 e sull'evoluzione dell'umanità, che dovrà fare i conti con uno stravolgimento totale del clima e con la reclusione volontaria in un bunker sotterraneo.

Dalle 22.40 andranno in onda invece il settimo ed ottavo episodio della serie Tv horror The Exorcist, con Gina Davis. Reagan dovrà fare i conti con l'oscurità che si è impossessata della sua famiglia, mentre il confronto di Padre Marcus e Padre Thomas con il maligno diventerà sempre più difficile. Nella sua prima serata, Rai 5 manderà in onda un omaggio a Dario Fo e Franca Rame, la celebre coppia di attori e attivisti. La nostra storia sarà la trasposizione su piccolo schermo di una loro piece teatrale. Rai Movie trasmetterà invece dalle 21.10 il film western Blackthorn - La vera storia di Butch Cassidy, diretto nel 2011 dal regista Mateo Gil e con protagonista Sam Shepard, che racconteranno quanto avvenuto in un particolare periodo della vita del noto fuorilegge. Rai Premium invece trasmetterà dalle 21.20 la prima parte del talent Tale e Quale Show 2017, la nuova edizione che metterà alla prova diversi concorrenti vip fra imitazioni canore e travestimenti.

