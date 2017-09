STEFANO DE MARTINO / Foto, musi lunghi con Gilda Ambrosio per le vie di Milano

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio non si nascondono più da diverse settimane, passeggiando liberamente per le vie di Milano senza badare troppo ai paparazzi. Negli ultimi giorni una delle coppie più chiacchierate dell'estate è stata sorpresa in varie circostanze per le vie del capoluogo lombardo ed entrambi hanno partecipato insieme agli stessi eventi della Fashion Week. Stefano ha anche postato nei social network alcune foto direttamente dall'atelier di Giada, confermando come oramai manchi solo l'ultima parola ufficiale da parte dei due diretti interessati. Ma, se da un lato non sembrano esserci nuvole all'orizzonte, dall'altro tra Gilda e Stefano continua a comparire un ostacolo che limita fortemente le loro conversazioni: il telefono! In numerosi scatti, i due fidanzatini del momento appaiono impegnati in conversazioni telefoniche che rendono il loro volto particolarmente teso.

Stefano e Gilda insieme... al telefono!

I paparazzi sono impegnatissimi nel tenere sotto controllo i movimenti di Stefano De Martino e Gilda Ambrosio mentre passeggiano per le vie di Milano. Sebbene entrambi si trovano l'uno al fianco dell'altra, preferiscono mantenere le distanze, forse per non disturbare le rispettiva conversazioni telefoniche. I musi lunghi di entrambi proseguono tuttavia anche in seguito, quando salgono in auto. Forse per i problemi scaturiti ad tali conversazioni o per qualche attrito tra loro, il ballerino e la fashion blogger non si scambiano una parola neppure in macchina, dopo avere finalmente spento il telefono. I paparazzi colgono fino alla loro partenza le immagini di questa tensione (clicca qui per vedere le foto), che già ha fatto divampare più di qualche sospetto tra i rispettivi followers. C'è già chi pensa, infatti, che la relazione tra Gilda Ambrosio e Stefano De Martino non durerà a lungo, poiché entrambi sono completamente presi nelle rispettive carriere professionali. Sarà dunque soltanto un flirt estivo?

© Riproduzione Riservata.