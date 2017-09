STRISCIA LA NOTIZIA/ Video, la nuova edizione "senza" il Gabibbo e con due nuove veline

Brumotti contro l'incivile della Ferrari blu, nella prima puntata di Striscia la Notizia

Trent’anni e non sentirli: torna lunedì 25 settembre Striscia la Notizia, il tg satirico più amato dagli italiani, che quest’anno taglia il traguardo degli ‘enta, con la stessa ironia e un pizzico di novità. Si parte dal sottotitolo, che quest’anno cambia in “La voce dell’intraprendenza”. Nella stagione 2017-2018, dietro al bancone del programma satirico più longevo d’Italia si alterneranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, cui succederà la coppia Greggio-Hunziker e quest’ultima con Gerry Scotti, mentre la parte finale della trasmissione sarà affidata al duo Ficarra e Picone. Ma la verà novità saranno le veline, che per la prima volta rompono il binomio bionda-mora, nonostante in conferenza stampa siano state nuovamente presentate così. Di fatto la mora Shaila Gatta da Napoli, sarà affiancata da Mikaela Neaze Silva, bellessima ragazza nata a Mosca da padre dell’Angola e madre dell’Afghanistan, che sfoggia riccissimi capelli afro, per così dire biondicci. Su di lei si era scatenata una polemica, con commenti carichi di razzismo inneggianti a un tipo di bellezza "italica", che hanno criticano "l'orientamento etnico" preso dalla trasmissione di Canale 5. Ci ha pensato il patron di Striscia, Antonio Ricci, a smontare la piega razzista dei toni, ironizzando in conferenza stampa su come Mikaela parli un genovese perfetto.

SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA

Confermati tutti gli inviati storici della trasmissione, con Dario Ballantini, Davide Rampello con la rubrica “Paesi, paesaggi...”, Jimmy Ghione in difesa dei consumatori, Valerio Staffelli,tapiroforo di Striscia dal 1996, Giampaolo Fabrizio alias Bruno Vespa, Cristiano Militello con le sue rubriche “Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone”, Moreno Morello, sempre a caccia di truffe e raggiri, l’inviato in terra sarda Cristian Cocco, la prima donna inviata di Striscia, Stefania Petyx, con l’inconfondibile impermeabile giallo e il suo inseparabile bassotto, lo “sturaingiustizie” Capitan Ventosa, l’inviato fratello degli animali Edoardo Stoppa, 100% Brumotti, a caccia di sprechi in sella alla sua bici, Antonio Casanova, Max Laudadio, sempre pronto a smascherare raggiri, Charlie Gnocchi, contro le mani bucate della politica, Luca Abete, inviato in Campania fra “Terra dei Fuochi” e finti guaritori, il Beppe Grillo proposto dall’attore Sergio Friscia, la rubrica di Cristina Gabetti sull’ecologia, Luca Galtieri e Valeria Graci con le parodie dei protagonisti dei cartoni animati per bambini. Confermati anche i cinque inviati più giovani della squadra di Striscia: Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Eugenio il Genio (Giancarlo Macorano), Pinuccio (Alessio Giannone) e Riccardo Trombetta.

BRUMOTTI ALLE PRESE CON L'INCIVILE DELLA FERRARI BLU

Nella puntata che aprirà la stagione, vedremo, tra gli altri, l’inviato di Striscia Vittorio Brumotti, alle prese con il caso di inciviltà che ha catturato l’attnzione pubblica nelle ultime settimane. 100% Brumotti è riuscito a intercettare, a bordo dell’auto “incriminata”, il proprietario della famosa Ferrari blu, accusato di aver insultato e aggredito con una manata in faccia il padre di un bambino disabile per un problema di posteggio, sabato scorso a Milano, in via Montenapoleone. L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci ha simbolicamente “parcheggiato” una sedia a rotelle sul tetto dell’auto. L’intervista al proprietario della Ferrari andrà in onda lunedì 25 settembre, nella prima puntata della trentesima edizione di Striscia la notizia – la voce dell’intraprendenza, su Canale 5, alle ore 20.35, subito dopo il TG delle 20. Chi volesse, può anche vedere la puntata in streaming su http://www.striscialanotizia.mediaset.it/

