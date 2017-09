Sabrina Ghio rifatta? / Foto, da Amici a Uomini e Donne: ecco com'è cambiata la nuova tronista

Sabrina Ghio prima e dopo

Sabrina Ghio è la nuova tronista di Uomini e Donne. Il Trono Classico quest'anno vede infatti molti volti già conosciuti dal pubblico di Canale 5 e tra questi c'è anche l'ex ballerina che abbiamo imparato a conoscere ad Amici. Oggi Sabrina ha 32 anni, una figlia e cerca un fidanzato che sia tutto per lei e che le faccia assaporare il 20 anni che non ha mai vissuto pienamente. Quello che però il pubblico del dating show ha subito notato è un cambiamento della Ghio, soprattutto per quanto riguarda il volto. Ecco allora che sul web, subito dopo la sua presentazione, sono comparsi commenti di chi ha ipotizzato di ritocchi estetici per le tronista, soprattutto per quanto riguarda zigomi e labbra. Le critiche si sono fatte sempre più insistenti, tanto che la Ghio ha deciso, nella puntata di Uomini e Donne in onda il 25 settembre, di chiarire una volta e per tutte la questione.

TUTTI I RITOCCHINI DI SABRINA GHIO

Nello studio di Uomini e Donne la tronista ha voluto rispondere alle critiche di chi non solo l'ha accusata di essere "troppo rifatta" ma ha anche ipotizzato fosse più adatta al trono Over che a quello Classico; per questo ha ammesso di fare regolarmente delle punturine ma solo alle labbra per renderle più corpose. Sabrina Ghio ha insomma voluto mettere a tacere, senza peli sulla lingua, le critiche ricevute in queste prime settimane di trono. Ora è pronta a continuare con serenità la sua avventura alla ricerca di un fidanzato che per ora l'ha fortemente orientata verso due ragazzi, entrambi dal nome Nicolò. Che sia proprio uno di loro due la futura scelta della tronista? L'avventura è appena cominciata...

