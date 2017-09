THE COLONY/ Su Rai 4 il film con Laurence Fishburne e Charlotte Sullivan (oggi, 25 settembre 2017)

il film horror in prima serata su Rai 4

NEL CAST LAURENCE FISHBURNE

The Colony, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 25 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di produzione canadese diretta dal regista Jeff Renfroe di genere horror hi-tech con elementi di fantascienza impreziosita da presenze molto importanti nel cast. Tra i protagonisti del cast sono infatti presenti Laurence Fishburne nel ruolo di Briggs, Charlotte Sullivan nella parte di Kai, John Tench nel ruolo di Viktor, Bill Paxton nella parte di Mason, Julian Richings nel ruolo di Leland, Kevin Zegers interpreta Sam, Atticus Dean Mitchell ha la parte di Graydon, Michael Mando interpreta Cooper, John Healy è Dexter, Dru Viergever ha il ruolo del temibile capo dei cannibali è Lisa Berry interpreta Nara. Ma vedimao la trama del film nel dettaglio.

THE COLONY, LA TRAMA DEL FILM HORROR

Il film è ambientato nel 2045, in un futuro in cui gli abitanti del pianeta Terra si sono dovuti organizzare per trovare posti alternativi in cui vivere, a causa dei devastanti effetti del riscaldamento globale. La reazione ai cambiamenti climatici ha portato all'inizio di una vera e propria era glaciale, nella quale non è più possibile continuare a vivere in superficie. Dunque l'umanità per sopravvivere è costretta a trasferirsi in bunker sottoterra chiamati 'Colonie', con gli abitanti delle diverse Colonie che possono però usufruire di condizioni di vita molto diverse fra loro. Sam, il protagonista del film, vive nella Colonia 7 ed è stato salvato quando era appena un ragazzino da Briggs, il capo della Colonia assieme a Mason, tanto Briggs è saggio e ponderato nelle sue decisioni e nel gestire le sue responsabilità, tanto Mason cede invece alla malvagità e infligge gravi punizioni a chi non rispetta la legge della Colonia 7. Un giorno Briggs, in compagnia di Sam, si avvia per cercare di rispondere ad una richiesta d'aiuto proveniente da un'altra Colonia, la Colonia 5. Dopo un viaggio difficoltoso, incontrano un uomo di nome Leland che sostiene come le torri metereologiche in superficie, che riuscivano a gestire il riscaldamento globale, siano state riparate, con la glaciazione terminata, il cielo tornato sereno e la Terra dunque nuovamente fertile e potenzialmente abitabile. I tre scopriranno ben presto però come si tratti di una trappola, nella Colonia 5 gli abitanti sono stati infatti sterminati da un gruppo di cannibali che, vista la scarsità di vittime, punta ora a spostarsi verso la Colonia 7. Briggs riesce ad impedirlo facendo saltare un ponte e sacrificando la sua vita, mentre Sam torna alla Colonia 7 per avvertire tutti, ma trova l'opposizione di Mason che in assenza di Briggs ha instaurato un clima di terrore e soprattutto non crede alla storia dei cannibali, pensando che Sam sia impazzito e di conseguenza imprigionandolo. Sam riesce a liberarsi portando più gente possibile verso la zona sicura, mentre Mason è costretto a sua volta a sacrificarsi per arginare l'invasione della Colonia 7 da parte dei cannibali.

