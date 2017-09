UNA VITA / Anticipazioni puntata 25 settembre: Pablo ha scherzato con il fuoco, nuovi problemi in vista?

Una Vita

In seguito all'incidente a cavallo che aveva visto come protagonista Pablo nelle puntate di Una Vita di qualche settimana fa, i medici avevano messo le cose in chiaro con lui. Non avrebbe più dovuto salire a cavallo, diversamente avrebbe rischiato nuovi problemi di salute. Il timore era che potesse persino restare paralizzato: per questo Leonor aveva chiesto al marito di non scherzare con il fuoco e lui aveva acconsentito. Tutto era dunque finito senza conseguenze? Purtroppo la testardaggine del ragazzo, potrebbe rappresentare per lui un grave problema d'ora in avanti. All'insaputa di moglie e madre, Pablo è tornato al maneggio dove ha persino trovato un lavoro a Martin, per permettergli di risolvere i suoi problemi con Casilda. E le sue corse a cavallo daranno presto quei risultati che lo stesso medico aveva temuto fin dall'inizio: il figlio di Guadalupe comincerà ad evidenziare dei piccoli problemi fisici, che potrebbero essere l'inizio di guai ben peggiori. Il peggio per lui dovrà ancora arrivare?

Fabiana esegue gli ordini di Cayetana?

Nella puntata di Una Vita di oggi pomeriggio, continuerà a tenere banco la questione relativa alla spilla ricevuta da Cayetana. La dark lady sarà molto preoccupata davanti alla possibilità di essere incastrata per la morte della governante per questo chiederà alla madre di correre in suoi aiuto. Fabiana dovrà dichiararsi colpevole di tale omicidio, precisando che ciò è avvenuto in circostanze accidentali. Tale possibilità, però, non piacerà affatto a Fabiana, che sarà titubante davanti al rischio di finire in carcere per molti anni. Per questo proporrà alla figlia di fuggire, dopo la confessione. Ma ancora una volta, tale ipotesi non convincerà affatto la dark lady, desiderosa di uscire completamente pulita da queste indagini. Mauro, infatti, continuerà a starle con il fiato sul collo, pronto a incastrarla almeno per uno dei suoi tanti crimini.

