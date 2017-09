Un posto al sole: qualcuno ha sabotato l'impianto elettrico della palestra (Anticipazioni 25 settembre)

Un posto al sole

Comincia oggi una nuova settimana di programmazione di Un posto al sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. I problemi non hanno mai fine per Franco, che era appena riuscito a saldare il debito della palestra grazie al prestito concesso dalla banca nella quale lavora Luisa. Purtroppo, per lui, tale respiro di sollievo non era durato a lungo e a distanza di poche ore aveva dovuto fare i conti con un grave guasto all'impianto elettrico della sua attività. Per cercare di ridurre al minimo le spese, Franco cercherà di aggiustare per conto proprio tale problema, chiedendo l'aiuto di Peppino. Ma la diagnosi di quest'ultimo sarà più grave del previsto: il costo di questo guasto potrebbe essere ben più alto di quanto inizialmente previsto e il fatto lascerà l'amaro in bocca al padre di Luisa. Secondo lui, infatti, quanto accaduto potrebbe essere stato provocato da un sabotaggio...

Filippo caccia di casa Roberto

Dopo diverse puntate nelle quali le sorti di Filippo e Serena sono rimaste ai margini di Un posto al sole, questa sera si rivedranno i genitori di Irene fare i conti con uno dei loro soliti problemi: Roberto Ferri! L'uomo continuerà a mettere in dubbio le capacità della nuora, ritenendola non degna dell'amore di Filippo. Ma quest'ultimo, dopo avere pazientato a lungo e avere in tutti modi cercato di mettere pace tra il padre e la moglie, potrebbe definitivamente perdere la pazienza: tornato a casa dopo una giornata difficile ai Cantieri, Sartori troverà Roberto a casa sua intento a discutere ancora una volta con Serena. Ma questa volta non intenderà passare sopra all'ennesima intromissione nella sua vita: basta comprensione o mezze misure! Filippo caccerà in malo modo il padre dal suo appartamento, chiedendogli di stare lontano dalla sua vita e da quella della sua famiglia. Sarà questo l'inizio di un nuovo scontro tra i Ferri - Sartori?

© Riproduzione Riservata.