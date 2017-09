Uomini e Donne/ Anticipazioni: Sabrina Ghio ancora protagonista (Trono Classico)

Sabrina Ghio, protagonista del trono classico

Si apre oggi la nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, anche se non è ancora del tutto certo se nella puntata odierna ci sarà spazio per le dinamiche dei protagonisti del trono classico. Al centro del parterre, ritroveremo Sabrina Ghio, Mattia Marciano, Alex Migliorini e Paolo Crivellin, tutti e quattro alle prese, dopo lo speed date della scorsa settimana, con le prime uscite in esterna. Oltre ai filmati che immortalano i tronisti in compagnia dei primi corteggiatori, ci sarà spazio anche per le prime polemiche, che vedranno al centro di tutto l’aspetto fisico dell’unica protagonista donna di questa edizione. Sabrina Ghio, infatti, dovrà difendersi dagli attacchi di chi la critica, sui social, per i suoi ritocchini, ma sin da subito puntualizzerà che i lineamenti oggi oggetto di tante critiche sono semplicemente il frutto di alcune “punturine”. A mettere fine a tutte le polemiche saranno i suoi due corteggiatori, che arriveranno nel parterre e metteranno tutto il resto in secondo piano.

UN HAKER NEL PROFILO DI FRANCESCO MONTE

Brutta avventura social per Francesco Monte, che nelle ultime ore ha reso noto sui social di essere stato vittima di un improvviso e del tutto inevitabile attacco haker. Impossibilitato ad accedere al suo solito account, Monte ha scelto di avvertire tutti i suoi fan attraverso il profilo della sua fidanzata Cecilia Rodriguez, che in queste ultime settimane è lontana dai suoi profili social ufficiali per partecipare, in coppia con suo fratello Jeremias, alla seconda edizione del Grande Fratello Vip: “Ragazzi importante, sono Francesco Monte – ha scritto l’ex tronista – da venerdì mattina mi è stato rubato il profilo Instagram. Aiutatemi a segnalarlo qualora questo grande burlone faccia degli scherzi di cattivo gusto, grazie!”. Nella didascalia dell’immagine, Francesco Monte ha poi fatto un nuovo appello, con la speranza di poter riprendere in mano, al più presto, il suo account. Riuscirà, con l'aiuto delle sue fan, a riappropriarsi del suo profilo?

© Riproduzione Riservata.