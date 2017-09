Uomini e Donne/ Anticipazioni: le lacrime di Gemma, la mummia di Tina (Trono Over)

Gemma Galgani e Marco Firpo a Uomini e Donne

I prossimi appuntamenti del trono over si apriranno con le divertenti dinamiche della dama più amata (e odiata) delle ultime stagioni, Gemma Galgani, che tornerà nuovamente in scena portando con sé le sue ormai inseparabili lacrime di dolore. Proprio così, perché la prossima puntata del trono dedicato ai senior avrà inizio, come ormai consuetudine, con le vicende sentimentali della dama torinese, che attraverso un rvm accuserà Marco Firpo per non averla difesa, nel corso delle ultime puntate, dagli attacchi del pubblico in studio. Tina Cipollari, che non si lascerà intenerire dalle lacrime della binda dama, interromperà sin da subito il filmato per portare in scena la nuova bambola della “mummia”, che oltre a tenere conto delle nuove avventure amorose vissute da Gemma Galgani, accoglierà le richieste “impossibili” di inesistenti pretendenti. Dopo le lacrime, arriveranno finalmente le risate?

IL MESSAGGIO DI GIORGIO MANETTI

Se Gemma Galgani sembra avere in porto una nuova storia d’amore, la stessa cosa non si può dire per Giorgio Manetti, che ha fatto il suo ritorno nel parterre del trono over, ma non ha ancora incontrato la donna della sua vita. Il gabbiano di Uomini e Donne, più noto per la sua voglia di libertà che per le sue storie d’amore, di recente ha fatto il suo ritorno sui social, dove, per la gioia dei suoi fan, ha condiviso un’immagine che lo ritrae a tavola nel bel mezzo di un pranzo domenicale. “Circondatevi di cose buone”, scrive Giorgio Manetti, che con le sue parole, a quanto pare, sembra voler lanciare un messaggio a chi, negli ultimi mesi, ha criticato la sua volontà di non volersi legare a nessuno. Riuscirà il gabbiano a trovare l’amore nell’edizione di Uomini e Donne che è appena cominciata? Le sue fan, sperano di sì. Se vi siete persi l’ultima immagine postata sui social dal cavaliere toscano, potete cliccare qui e visualizzarla direttamente su Facebook.

