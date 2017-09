Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: i "ritocchini" di Sabrina e le prime rivalità (25 settembre)

Uomini e Donne, trono classico

La settimana di Uomini e Donne ha inizio con una nuova puntata del Trono Classico. Tanti ospiti fanno oggi il loro ingresso in studio, ma prima tocca ai tronisti accomodarsi al loro trono rosso per parlare delle loro prime esterne. Si parte con Sabrina che vuole rispondere alle critiche sorte sul web da parte di chi l'ha accusata di essere rifatta: la tronista ammette infatti di aver fatto qualche punturina alle labbra. Poi ecco partire le prime esterne: si inizia da Paolo che così come Mattia è uscito con Vittoria. Per Crivellin passeggiata a cavallo e chiacchiere, durante le quali Vittoria dichiara di trovarlo più genuino di Mattia. In studio Marciano chiede allora il perchè di questo giudizio e la corteggiatrice spiega di non aver apprezzato il suo video di presentazione "troppo enfatico" e la visione costante di sue foto sul web, allo stesso modo la pensa Ester che lo trova un po’ costruito, il tronista allora dà le sue spiegazioni.

UOMINI E DONNE, TANTI OSPITI E PRIME RIVALITÀ TRA I TRONISTI

Mattia e Vittoria si incontrano sulla spiaggia, non nasconde la sua preferenza per lui ma non si preclude la conoscensa di Paolo. In esterna svelano di essersi scambiati alcuni messaggi su Instagram durante l'estate, mettendo in ballo un amico comune - Andrea Damante - che voleva farli conoscere. Dichiarazioni che successivamente daranno il via a molti sospetti sui due. Ecco poi entrare in studio proprio Andrea Damante con la fidanzata Giulia De Lellis: i due ospiti salutano tutti, poi Giulia conferma la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (ricordiamo che la puntata è registrata) mentre Tina Cipollari dichiara di trovarla troppo dimagrita. Si torna allora alle esterne e c'è tempo per un'altra di Paolo prima che Maria chiami in studio Filippo Bisciglia e una coppia da Temptation Island 2017: Valeria Bigella e Alessio Bruno. Per discutere del loro rapporto attuale ecco però arrivare anche Carmen Rimauro che è stata la tentatrice di Alessio.

© Riproduzione Riservata.