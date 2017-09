VERONICA ANGELONI/ Mostrerà le sue doti per farsi conoscere al grande pubblico? (Grande Fratello Vip 2017)

Veronica Angeloni al Grande Fretello Vip 2017

LA SINTONIA DI VERONICA ANGELONI CON LA DE LELLIS

Veronica Angeloni è ancora in gara al Grande Fratello Vip 2017, al fianco di altri inquilini importanti. La pallavolista si è fatta benvolere fin dal suo ingresso nella Casa ed ha intrecciato rapporti pacifici con molti, primi fra tutti gli uomini dell'ex fazione ricca, come Luca Onestini. Esattamente come ha fatto l'ex tronista, durante la seconda diretta del reality ha dato la propria nomination a Lorenzo Flaherty, visto che è l'unico all'interno del suo gruppo a non avere un peso significativo nella Stazione. In questi giorni, Veronica ha approfondito maggiormente alcune tecniche sfruttate nella sua professione agonistica, mostrando la sua famosa schiacciata ai coinquilini. Negli ultimi giorni, la concorrente si è mostrata inoltre più vicina a Simona Izzo, di cui invidia lo stile nello scegliere i vestiti. Continua inoltre ad essere molto attenta ai bisogno di tutti i compagni d'avventura, specialmente verso Giulia De Lellis, con cui si è trovata in sintonia fin dai primi step dello show. Attenta alla pulizia, è fra i concorrenti che in queste ore stanno lamentando la mancanza di ordine da parte degli ex Stazionati, particolare che ha implicato un maggior impegno nelle faccende domestiche per gli attuali abitanti.

UNA CONCORRENTE ''NEUTRA'': RIUSCIRA' A TIRARE FUORI IL CARATTERE?

Dovendo fare una stima dei vari concorrenti del Gf Vip 2017, è possibile posizionare Veronica Angeloni fra gli inquilini più neutri della Casa. Simpatica al punto giusto, operosa e affabile, non ha ancora trovato il modo per attirare l'attenzione su di sé. Rientra quindi fra i partecipanti più a rischio del reality, dato che potrebbe facilmente attirare una futura nomination. Il suo compito è quindi di trovare il modo di rendersi indispensabile, magari puntando tutto sulle sue abilità in campo sportivo, elemento che potrebbe darle un sicuro vantaggio nel dover affrontare delle prove fisiche sia per tutto il gruppo sia per test singoli. In questo momento dello show, è necessario che Veronica trovi il modo di diventare indispensabile oppure per far emergere alcuni lati di sé per ottenere un maggiore gradimento da parte dei telespettatori.

LA SUA PERMANENZA NELLA CASA DEL GF VIP 2017 POTREBBE ESSERE A RISCHIO

Veronica Angeloni potrebbe proseguire la sua avventura nel Gf Vip 2? Sicuramente sì, almeno se si approfondisce solo la fase iniziale del programma. Di sicuro ha dalla sua parte la possibilità di ottenere favori da parte di Giulia De Lellis, ma in automatico rientra fra i papabili all'esclusione. Una volta eliminate personalità come Luca Onestini e Simona Izzo, Veronica rientra infatti fra i più in bilico dell'attuale Stazione, anche se Marco Predolin finora ha mantenuto una posizione più precaria rispetto alla pallavolista. Fino a che riuscirà a mantenere buoni rapporti anche con i Rodriguez, può ritenersi salva, una situazione che tuttavia potrebbe mutare piuttosto velocemente.

