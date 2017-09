Veronica Pivetti/ La star di Provaci ancora Prof 7 delusa dagli uomini (Che fuori tempo che fa)

Veronica Pivetti da Fabio Fazio

Veronica Pivetti è ritornata ad essere la star di Provaci ancora prof 7 e delle fiction targate Rai 1, grazie al debutto avvenuto la settimana scorsa. La settima stagione dimostra il successo ottenuto dallo show, che grazie ad una ricetta fatta di omicidi, famiglia e amore, riesce ad attirare milioni di persone sul piccolo schermo. Questa sera, lunedì 25 settembre 2017, Veronica Pivetti sarà ospite di Fabio Fazio e di Che fuori tempo che fa, dove parlerà del suo personaggio sul piccolo schermo e degli ultimi lavori che l'hanno vista impegnata anche al di fuori del mondo dello spettacolo. L'attrice ha infatti pubblicato pochi mesi prima dell'esordio della fiction il suo nuovo e secondo libro, intitolato 'Mai all'altezza - Come sentirsi sempre inadeguata e vivere felice', un racconto autobiografico che l'ha obbligata a guardarsi dentro, come ha ammesso lei stessa in un'intervista a La Repubblica. Un testo affrontato con l'ironia che la caratterizza sia nella finzione che nella vita privata, per affrontare le diverse tragedie che ha incontrato lungo tanti anni di successi e pianti.

VERONICA PIVETTI: IL SUO RAPPORTO CON L'AMORE

Il rapporto fra Veronica Pivetti e l'amore nella sua completezza è stato di recente al centro di un duro botta e risposta fra l'attrice ed il direttore del settimanale DiPiù, Sandro Mayer. A colpi di social e lettere editoriali, i due si sono puntati il dito a vicenda per via di un'intervista pubblicata dal giornale nelle settimane precedenti al debutto di Provaci ancora prof 7. Veronica Pivetti avrebbe infatti sottolineato di essere rimasta delusa dagli uomini della sua vita, in primis il famoso Cubo citato anche nella sua autobiografia, che aveva 'osato' regalarle una pastaiola. Un affronto per un'artista in erba che lottava contro un'epoca ed il mondo stesso per emergere come donna e professionista. Una sua frase in particolare sarebbe stata infatti travisata o edulcorata dal settimanale, riguardo ad un sentimento vissuto in gioventù verso un'educatrice. Una frase che accostata all'attuale convivenza con un'amica ha fatto discutere a lungo i giornali di gossip, che hanno ventilato subito la certezza che si trattasse di outing. Niente di più lontano ovviamente dal senso delle parole di Veronica Pivetti, che non ha esitato ad additare Sandro Mayer per aver manipolato l'intervista in modo ambiguo. Nei giorni di clamore, la Pivetti ha infatti parlato ai suoi fan tramite la sua fanpage presente su Facebook, sottolineando come il suo rapporto con l'amica sia a tutti gli effetti un'amicizia e non un possibile amore.

LA VITA E LA CARRIERA DI VERONICA PIVETTI

Veronica Pivetti è sotto ai riflettori mediatici da diversi anni, grazie ad una carriera fatta di doppiaggio, recitazione e presenze di vario tipo sul piccolo schermo. Nata nel febbraio del 1965, è la sorella minore di Irene Pivetti, nota politica italiana e figlia del regista Paolo. Figlia d'arte a tutti gli effetti, Veronica assapora il gusto per lo spettacolo alla giovanissima età di sette anni, quando debutta come doppiatrice. Si afferma quindi in questa professione già negli anni '80, quando inizia a doppiare diversi cartoni animati trasmessi dalle reti Fininvest, come Dragon Ball, e per alcune soap opera americane, come Sentieri. A metà degli anni '90 il successo, grazie all'incontro con Carlo Verone ed all'interpretazione di Fosca nel film Viaggi di Nozze, per poi approdare sul palco di Sanremo a fine anni '90 al fianco di Eva Herzigova e Raimondo Vianello.

