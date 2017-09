Vittoria Deganello/ Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice che punta Mattia Marciano (Trono Classico)

Vittoria Deganello

Vittoria Deganello si è già conquistata le attenzioni del pubblico di Uomini e Donne. Bellissima e con un viso semplice e pulito, Vittoria ha attirato le attenzioni dei nuovi tronisti, Mattia Marciano e Paolo Crivellin. Il suo nome è salito subito alla ribalta per una pregressa conoscenza con Mattia. Il tronista napoletano, infatti, ha rivelato di aver già avuto con lei un incontro social. In particolare, Mattia ha svelato a Maria De Filippi di aver avuto dei contatti con Vittoria Deganello tramite Andrea Damante. L’ex tronista veronese, infatti, durante la scorsa estate, ha cercato di fargli conoscere qualche ragazza. Tra queste c’era proprio Vittoria. I due, tuttavia, non sono mai usciti insieme ma Marciano ha preso informazioni su di lei andando a sbirciare il suo profilo Instagram dove ha lasciato anche qualche like. La rivelazione di Mattia ha subito dato molta visibilità a Vittoria che, tuttavia, piace anche a Paolo Crivellin. La Deganello sembrava già orientata a corteggiare solo Mattia ma è anche uscita in esterna anche con Paolo. Nel corso dell’ultima registrazione, però, Vittoria si è dichiarata per Mattia. Bella e contesa, Vittoria Deganello è pronta a prendersi la scena nello studio di Uomini e Donne.

DAL PROBABILE TRONISTA A CORTEGGIATRICE DI MATTIA MARCIANO

Vittoria Deganello ha già conquistato il pubblico di Uomini e Donne, ma anche Mattia Marciano, felice che la corteggiatrice si sia dichiarata per lui. Dopo essere uscita in esterna con entrambi, Vittoria ha annunciato di voler continuare il suo percorso a Uomini e Donne solo come corteggiatrice di Mattia. Ne corso dell’ultima registrazione del trono classico, in esterna, Vittoria e Mattia sono apparsi molto complici e vicini. In studio, alcune corteggiatrice, ma anche Paolo Crivellin hanno così sostenuto la tesi secondo cui Vittoria e Mattia si conoscessero già. A smontare tutto, però, è stata Maria De Filippi la quale ha chiarito che, al di là dei contatti social, tra i due non c’è mai stato nulla. La padrona di casa, inoltre, ha aggiunto che Mattia non era affatto a conoscenza della presenza di Vittoria tra le corteggiatrice dal momento che, fino all’ultimo, la Deganello è stata in pole per diventare la nuova tronista di Uomini e Donne.

