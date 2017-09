X Factor 2017 / In attesa delle terza puntata: la storia di Luca commuove tutti

X Factor 2017

La scorsa settimana si è riaperta con le seconde Audizioni di X Factor 11, in onda su SkyUno. In attesa della terza puntata che andrà in onda il prossimo giovedì sera, ripercorriamo alcuni brevi step di ciò che abbiamo già visto nel corso del nuovo appuntamento televisivo. Alessandro Cattelan, si è presentato come sempre nel backstage del programma per dare conforto ai concorrenti che si sono avvicendati affrontando il parere dei giudici: Fedez, Levante, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. La 19enne Noemy Rao, con la sua interpretazione di Girls Just Wanna Have Fun di Cindy Lauper, ha ottenuto la prima standing ovation della serata ed i 4 sì dei giudici. Anche il secondo concorrente ha lasciato la giuria a bocca aperta, guadagnando 4 pareri positivi e la corsa verso lo step successivo. Ed intanto, anche la seconda puntata ha ottenuto ascolti record, con un trend tutto in crescita. I telespettatori medi che hanno visionato il secondo appuntamento del programma musicale, sono stati ben 1.383.000 telespettatori medi, per un risultato tutto in salita.

X Factor 2017, la storia di Luca commuove i giudici

Tra i tanti momenti emozionanti della seconda puntata di Audizioni, ha colpito i 4 giudici la storia (e l'esibizione) di Luca Marzano. Il 16enne di Santa Maria Carità è stato l'ultimo ad esibirsi regalando ai 4 giudici del programma, innumerevoli emozioni con la sua voce accompagnata dal pianoforte. Sulle note di When I was Your Man di Bruno Mars, ha raccontato la sua storia personale e il risveglio dal coma grazie alla musica, che - in qualche modo - gli ha salvato la vita. Fedez, Levante, Mara Maionchi e Manuel Agnelli, hanno prima ascoltato la sua storia e poi anche l'esibizione, non riuscendo a trattenere la commozione e regalandogli 4 meritatissimi “sì”. Con molta probabilità poi, lui potrebbe essere tra i papabili finalisti di questa 11esima stagione che già si presenta ancor più talentuosa del previsto.

