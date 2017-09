CartaBianca/ Anticipazioni 26 settembre: la storia di Marco, addio all'Italia per lavoro

#Cartabianca, Raitre

Questa sera, in prima serata su Raitre, torna l’appuntamento con #Cartabianca, il talk show di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer che, ogni settimana, si sfida con DiMartedì, in onda su La7 e condotto da Giovanni Floris. Le prime due puntate non hanno fatto registrare buoni ascolti. Al contrario, hanno evidenziato come, ormai, il talk show politico, sia in netta crisi e non riesca più a conquistare il pubblico. Motivo che ha spinto gli autori a smussare la serietà non solo del programma ma anche della stessa Bianca Berlinguer, intorno alla quale Geppi Ciucciari a cui è affidata la parte satirica della trasmissione crea i suoi monologhi. L’idea di alleggerire l’atmosfera a #Cartabianca servirà per risollevare gli ascolti? Bianca Berlinguer e la sua #Cartabianca, dunque, riusciranno a vincere, questa sera, la sfida diretta con Floris?

#CARTABIANCA, ANTICIPAZIONI OGGI: LA STORIA RACCONTATA DA FLAVIO INSINNA

Una delle grandi novità della nuova edizione di #Cartabianca è rappresentata dalla presenza di Flavio Insinna che ricopre il suo di inviato. Un’idea nata dopo la sua ospitata nella scorsa stagione, come ha svelata Bianca Berlinguer in un’intervista rilasciata ai microfoni di Blogo: “Non spetta a noi dargli una seconda possibilità. L’abbiamo chiamato perché ci sono piaciuti i suoi interventi e l’abbiamo chiamato per raccontare alcune storie”. Di cosa parlerà, dunque, la storia che racconterà questa sera Flavio Insinna? Questa sera, l’inviato di #Cartabianca incontro Marco, un giovane uomo che, dopo aver inviato migliaia di curriculum a tantissime aziende, viene finalmente assunto da una multinazionale. Per poter lavorare, così, Marco si trasferisce da Triggiano a Bratislava. “Il lavoro che svolto lì è stata un’opportunità che in Italia non ho mai ricevuto” – racconta Marco a Flavio Insinna. Marco svela di non aver avuto una bella accoglienza e confessa di sognare di poter tornare, un giorno, in Italia. Marco riuscirà a realizzare il suo sogno?

