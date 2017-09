ANIME NERE/ Su Rai Movie il film con Peppino Mazzotta e Marco Leonardi (oggi, 26 settembre 2017)

il film poliziesco in prima serata su Rai Movie

NEL CAST PEPPINO MAZZOTTA

Anime nere, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 26 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica e poliziesca che è stata prodotta in Italia nel 2014 dalla casa cinematografica Cinemaundici in collaborazione con Babe Films e Rai Cinema, per la regia di Francesco Munzi mentre il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Gioacchino Criaco. La sceneggiatura è stata rivista ed adattata dallo stesso regista con il supporto di Fabrizio Ruggirello e Maurizio Braucci, il montaggio è stato eseguito da Cristiano Travaglioli mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Giuliano Tavani. A comporre il cast ci sono Peppino Mazzotta, Marco Leonardi, Frabrizio Ferracane, Anna Ferruzzo e Barbora Bobulova. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ANIME NERE, LA TRAMA DEL FILM

In questo film viene trattato lo spigoloso tema del traffico di droga, dove Luigi (Marco Leonardi) è proprio uno dei leader del settore agganciato addirittura con alcuni cartelli sudamericani. Suo fratello Rocco (Peppino Mazzotta) è invece un ricco imprenditore che vive a Milano insieme a sua moglie Valeria (Barbora Babulova) e alla loro adorata figlia. Rocco si è sempre detto contrariato allo stile e al modo illecito di vivere di suo fratello, nonostante ciò, è proprio grazie a lui se è diventato l’uomo che ora è. Infatti, proprio con i soldi del fratello Rocco si è potuto costruire una posizione e diventare un bravo e valido imprenditore. Rocco e Luigi hanno un terzo fratello, Luciano (Fabrizio Ferracane) che vive ancora in Calabria essendo molto legato alla sua terra e alle sue origini. Luciano infatti ha deciso di vivere in semplicità coltivando la sua terra e allevando alcuni animali in una sorta di fattoria. Il suo obiettivo è cercare di allontanarsi quanto più possibile dalle vite dei suoi fratelli per non finire in brutti giri come loro. Luciano ha un figlio di nome Leo (Giuseppe Fumo) che a causa del proprio carattere finisce in guai seri arrivando a mettersi contro uno dei più spietati clan della malavita calabrese. Nel venire a conoscere queste cose, Luigi decide di far ritorno in paese per aiutare il nipote ma prima di poter fare qualcosa viene barbaramente ucciso. A questo punto anche Rocco decide di tornare a casa con l’intenzione di vendicarsi di chi ha fatto del male al fratello. Tuttavia, le cose si complicano quando Leo da sempre molto legato allo zio Luigi decide di agire da solo, viene anch’egli ucciso brutalmente. Luciano ne è sconvolto, medita allora di sterminare tutta la sua famiglia, uccidendo dapprima il fratello Rocco e poi suicidandosi.

© Riproduzione Riservata.