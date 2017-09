ARIANNA TRIASSI/ “La mia migliore amica è la carta oro di mio padre" (Il Collegio 2)

Arianna Triassi a Il Collegio 2

UNA RAGAZZA EGOCENTRICA

Tante le novità de Il Collegio 2 rispetto alla passata edizione naturalmente a partire dai concorrenti. Tra di essi figura la 15enne studentessa Arianna Triassi, proveniente dalla città di Napoli. Una ragazza dal carattere piuttosto deciso e sicuro che spesso e volentieri riesce ad avere ragione nei confronti dei familiari ma non solo. Infatti nel video ufficiale di presentazione ha sottolineato: “ Mi chiamo Arianna, ho 15 anni, vivo a Napoli con la mia famiglia: la mia sorellina ed i miei genitori… scocciano un po’ ma alla fine ho sempre ragione io!”. Una situazione di cui il papà non può fare altro che prenderne atto: “Arianna è diabolica, quando vuole qualcosa studia, capisce in che maniera può ottenere quello che vuole dopodiché parte…”. Tra l’altro è una ragazza che ama non passare inosservata: “Sono una ragazza egocentrica ed infatti mi piace essere notata”.

ARIANNA TRIASSI NON TEME NIENTE E NESSUNO

Nello stesso video di presentazione è risultato abbastanza evidente come ad Arianna piaccia in maniera particolare fare shopping tant’è che “La mia migliore amica è la carta oro di mio padre, me la porto dappertutto, sta sempre con me difatti le ho attribuito anche un nome: si chiama goldina perché mi salva in ogni situazione qualsiasi mio capriccio me lo fa passare”. Frequenta il secondo anno del Liceo Artistico a Napoli, ha tatuato sulla mano sinistra la sua data di nascita (una sbagliata) e la sua famiglia ha grande fiducia tant’è che le permette di rientrare a casa praticamente alle prime luci dell’alba. Ha un carattere molto forte che le consente di difendersi da sola ed in maniera molto convincente: “ Io non ho paura di niente e di nessuno e soprattutto non mi sono mai fatta mettere i piedi in faccia da nessuno e mai me le metteranno, caso mai sono io che lo faccio con loro (nel video la si vede alle prese con lezioni di difesa personale)”.

