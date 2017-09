BELEN RODRIGUEZ/ News: lei e Andrea Iannone pronti a metter su famiglia?

Belen Rodriguez

Andrea Iannone e Belen Rodriguez fanno coppia fissa e il loro amore prosegue a gonfie vele, dopo un'estate nella quale si è costantemente parlato di possibile crisi tra loro. La coppia, che evitava di farsi vedere insieme per alimentare il gossip, ha ripreso da qualche settimana a postare foto insieme nei social network. L'ultima di esse risale a qualche giorno fa, in occasione del compleanno della showgirl, ricordato dal pilota di Vasto con la frase 'sei la cosa più bella che ho'. Insieme alle foto ufficiali, pubblicate direttamente da Andrea o Belen, segnaliamo anche altre immagini scattate dai paparazzi che mostrano la coppia felice per le vie di Milano. Insieme a loro, c'è anche il piccolo Santiago che si diverte sulle spalle di Iannone. A sua volta quest'ultimo gioca con il piccolo, a conferma di essere pronto a mettere su una famiglia tutta sua con la modella più chiacchierata d'Italia. Sarà presto papà?

Belen Rodriguez e Andrea Iannone mettono su famiglia?

Andrea Iannone ha archiviato una nuova gara del campionato di MotoGp che quest'anno non lo ha visto tra i grandi protagonisti. Avrà dunque qualche giorno di tempo per dedicarsi alla sua compagna, prima del prossimo appuntamento che lo porterà in Giappone il 15 ottobe. Quale occasione migliore per dedicarsi alla sua relazione con Belen Rodriguez? Da diversi giorni si fa un gran parlare della possibilità che lui e la conduttrice di Tiu sì que vales siano pronti a mettere su famiglia, mettendo in cantiere un bambino. L'argentina non ha mai negato di voler dare un fratellino o una sorellina a Santiago, mentre diverso è il caso di Andrea secondo il quale è ancora presto per un simile passo. Lei riuscirà a convincerlo ad una decisione tanto importante in futuro? Nei social network i fan sono certi che le decisioni di Belen avranno la meglio anche questa volta sul suo fidanzato: si sbaglieranno?

