Beautiful putate americane: Sally e Liam pericolosamente vicini (26 settembre)

I matrimoni non durano mai a lungo nelle trame di Beautiful: purtroppo i fan lo sanno bene anche se avevano sperato che per Steffy e Liam questa volta le cose avrebbero potuto andare diversamente. Gli Steam si sono sposati in Australia in uno degli episodi americani di fine marzo, in occasione del trentesimo anniversario della soap. Da allora si è fatto un gran parlare della possibile causa di separazione tra loro e le ipotesi sono state di vario tipo: dal ritorno di fiamma con Wyatt, ad un nuovo amore per Liam. In molti hanno pensato ad una ipotesi shock quale un clamoroso flirt con Brooke o Katie ma nelle ultime puntate trasmesse negli Stati Uniti il volto del probabile terzo incomodo è diventato una certezza: si tratterà niente meno che di Sally Spectra. Dopo l'allontanamento di Thomas, che si è trasferito a New York per stare vicino a Caroline (credendo che sia gravemente malata), Sally ha dovuto fare i conti con l'incendio della Spectra Fashions, appiccato niente meno che da Bill.

Anticipazioni Beautiful: Il grande dono di Liam a Sally, ma Bill...

Venuto a sapere dell'entità del delitto commesso dal padre, nelle ultime puntate di Beautiful Liam lo ha costretto a cedergli il controllo della Spencer Pubblications. Ne è conseguito un terribile diverbio padre - figlio, con tanto di pugno in faccia per Liam, ma alla fine quest'ultimo ha raggiunto l'obiettivo prefissato. Ma le sorprese non sono finite qui: dopo avere ottenuto il controllo della casa di moda, il marito di Steffy ha deciso di regalare a Sally l'edificio nel quale sorge la Spectra Fashions e acquistato dopo l'incendio dallo stesso Bill. Inutile precisare che la Spectra è rimasta sconvolta di fronte ad un simile atto di generosità, finendo per abbracciare il suo eroe davanti agli occhi sconvolti di Steffy. Il comportamento di Liam desta tra i fan degli Steam più di qualche preoccupazione, ma non è il solo. Anche tra Bill e Steffy c'è stato di recente un sorprendente avvicinamento, che potrebbe essere destinato a nuovi guai: e se il magnate Spencer volesse vendicarsi del figlio, creando problemi proprio al suo matrimonio con la Forrester?

