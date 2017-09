CHAOS/ Su Canale Nove il film con Jason Statham e Rhyan Philippe (oggi, 27 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Canale Nove

NEL CAST JASON STATHAM

Chaos, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 27 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 2005 che è stata diretta da Tony Giglio mentre nel cast di protagonisti troviamo attori del calibro di Jason Statham, noto interprete americano ricordato dal grande pubblico per le sue apparizioni in pellicole d'azione di grande successo, come Look and stock-Pazzi scatenati, The italian job, La rapina perfetta e Death race. Il regista Tony Giglio non si è limitato solo a dirigere il film Chaos ma ne ha curato anche lo script ed il soggetto. La parte musicale e la colonna sonora sono state interamente curate da Trevor Jones, importante compositore sudafricano che ha prodotto che colorre sonore di tantissimi film hollywoodiani. Tra questi citiamo Dark City, Nottng Hill, La vera storia di Jack lo Squartatore, La leggenda degli uomini straordinari e Soluzione estrema. Oltre al più famoso Jason Statam, il cast di Chaos è composto da Rhyan Philippe e Justine Wadell. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CHAOS, LA TRAMA DEL FILM

La storia è ambientata a Seattle, dove una banda di cinque rapinatori professionisti decide di mettere a segno una rapina ai danni un importante istituto bancario della città. Terminata la fase di pianificazione passano all'azione. Nel giorno designato per la rapina, i cinque criminali irrompono nella banca e terrorizzano i presenti. Fin da subito prendono alcuni ostaggi per tentare di negoziare con la polizia. La mente criminale che ha escogitato l'intero piano e che comanda la banda è Lorenz ed è proprio sua l'idea degli ostaggi. Ma qualcosa non va per il verso giusto e l'uomo viene assediato, fin da subito, dalla polizia. Tuttavia, consapevole della situazione di supremazia in cui si trova, grazie agli ostaggi, non cede ed entra in trattativa con i poliziotti. Le condizioni fissate da Lorenz sono alquanto curiose. Il criminale lascerà libero un ostaggio solo in cambio dell'agente Quentin Conners. Quest'ultimo è stato però allontanato dalla polizia a causa di un gravissimo errore compiuto sul campo, in occasione di una rapina con ostaggi. Conners non sa come muoversi, frenato dalla paura di commettere il medesimo errore del passato. Alla fine, asseconda la richiesta di Lorenz, deciso più che mai a riscattare la sua posizione. Rientra in servizio e viene affiancato da un agente molto giovane, il detective Dekker. Riusciranno a sventare la rapina, salvando la vita degli ostaggi?

