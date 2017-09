Caterina Balivo / Pronta a tornare a Detto Fatto, rivela: "Il parto di Cora? Non ho voluto l'epidurale"

Caterina Balivo

È prontissima Caterina Balivo a fare il suo ritorno alla conduzione di Detto Fatto. Diventata mamma da circa un mese della sua secondogenita, la piccola Cora, la Balivo racconta in un'intervista al settimanale Chi - nel numero in edicola domani 27 settembre - del parto naturale, voluto senza anestesia epidurale. "Ho fatto il parto come è il parto. È una scelta mia, questo sì. Io ho sempre temuto il parto e del primo scrissi su Twitter: 'È un’esperienza pulp'. - poi ancora aggiunge - Anche il mio primo figlio è nato con un parto senza epidurale. Ed è stato un parto lungo, complicato, è stato completamente diverso, naturale, ma indotto. Questa volta mi sono preparata per fare un parto in casa, mi sono fatta seguire da un'ostetrica... Avevo letto il libro di Elisabetta Malvagna e mi sono chiesta: “Ma perché la cosa più naturale del mondo deve farmi tanta paura?".

UN PIANO ANDATO IN FUMO...

Ecco perchè la conduttrice è riuscita a superare i suoi timori, anche perchè tiene a specificare: "Ma, alla fine, se un bambino arriva da un rapporto d'amore - riflette nell'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini - allora deve nascere con un atto d'amore della sua mamma. Ma chi ti aiuta nel parto? Il tuo bambino. E quello, allora, non è un dolore, il dolore è quando, boh, ti sparano". Il piano di partorire Cora in casa sono però andati in fumo perché le doglie sono arrivate mentre era in vacanza a Grosseto. "Mi sono alzata, ho scelto il vestito più bello: molto colorato davanti, dietro bianco, 'voglio farla nascere così, con tutti i colori del mondo', mi sono detta" conclude la Balivo.

