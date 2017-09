Claudio Baglioni conduttore di Sanremo 2018, è ufficiale: l'annuncio in una nota del direttore Mario Orfeo

Claudio Baglioni - Festival di Sanremo

La notizia era già nell'aria da qualche giorno ma soltanto ieri è stata diffusa una nota ufficiale da parte della Rai: Claudio Baglioni sarà il conduttore artistico della 68° edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio 2018. La notizia è stata data ieri alla Vita in Diretta. Il cantante già in passato aveva calcato il parco dell'Ariston, anche se mai come concorrente: la sua ultima partecipazione risale infatti al 2014, quando si era esibito come ospite cantando alcuni dei suoi principali successi. La sua partecipazione alla kermesse canora non sarà limitata alla sola direzione artistica: oltre a guidare l'intera equipe che dovrà organizzare l'evento, Baglioni sarà anche il conduttore del festival, sostituendo Carlo Conti che era stato padrone del palco nella scorsa edizione. I nomi dei suoi colleghi non sono stati annunciati e per conoscerli sarà necessario avere ancora molta pazienza: essi verranno infatti ufficializzati soltanto nella conferenza stampa di gennaio, a pochi giorni dall'inizio del concorso canoro.

Il Direttore Generale Mario Orfeo ha ufficializzato la presenza di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo con la seguente nota ufficiale: "Siamo onorati e felici che Baglioni abbia accettato il nostro invito. Con Claudio costruiremo un’edizione di Sanremo in cui le canzoni e le interpretazioni saranno assolute protagoniste del più grande evento dedicato alla musica italiana". Nessuna informazione è stata data, almeno per il momento, in merito al cachet del cantante di 'Questo piccolo grande amore'. Lo scorso anno Claudio Conti aveva percepito per l'organizzazione e la conduzione del Festival la discussa cifra di 650.000 euro, che aveva scatenato numerose polemiche tra gli appassionati della kermesse. Sembra probabile che Baglioni dovrà accontentarsi di un compenso inferiore a 600.000 euro, considerando il taglio del 10% su tutti gli stipendi della Rai. La sua conduzione e direttore artistica dovrebbe essere stata ufficializzata soltanto per un anno.

