DIMITRI TINCANO/ Il 15enne dal ciuffo irreprensibile (Il Collegio 2)

Dimitri Trincano a Il Collegio 2

DIMITRI, DISTRATTO MA ANCHE SENSIBILE

Tra poche ore ha inizio la seconda stagione del reality Il Collegio 2. Tra i concorrenti protagonisti di questa edizione c’è anche Dimitri Tincano. Dimitri è un ragazzo di 15 anni proveniente da Terni iscritto al primo anno del locale Istituto alberghiero. Bocciato più volte alle scuole medie è il classico adolescente che non ha un feeling particolarmente felice con il mondo della scuola tant’è che non rientra nelle proprie aspirazioni quella di portare a termine il percorso di studi. Tuttavia è un ragazzo molto sensibile ma al tempo stesso distratto, disordinato, incostante nelle cose che fa e soprattutto ha dimostrato di essere piuttosto incoerente anche con se stesso. Insomma un profilo in linea con quelli che soprattutto alcuni anni fa, erano i ragazzi presenti in un collegio.

DIMITRI TINCANO E QUEL CIUFFO SEMPRE IN PERFETTO ORDINE

Tra gli interessi che maggiormente sembrano attrarre Dimitri Tincano ci sono soprattutto lo sport e le belle ragazze. Tuttavia la cosa a cui tiene di più sono nettamente i propri capelli ed in particolar modo il suo ciuffo a cui dedica molto cure nell’arco di una giornata tipo tant’è che difficilmente è possibile vederlo in giro con i capelli non perfettamente pettinati (il papà ha rivelato che va almeno due volte a settimana dal parrucchiere). Un ragazzo, quindi, molto attento al proprio aspetto fisico, ma molto legato anche al proprio cellulare e che ha dovuto fare i conti con una realtà familiare non semplicissima in quanto i propri genitori sono divorziati da alcuni anni ed in particolare il padre si è rifatto una vita risposandosi con una seconda donna. Vedremo tra poche ore se l’esperienza a Il Collegio 2, porterà dei vantaggi per il buon Dimitri ritrovando un minimo di amore per lo studio e le regole.

