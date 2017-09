EDOARDO MARAGNO/ Un 16enne ‘arrogante’ e telefono dipendente (Il Collegio 2)

Edoardo Marango a il Collegio 2

EDOARDO E L’AMORE PER LA SOLITUDINE

Riparte questa sera su Rai 2 il reality Il Collegio 2. Tra i concorrenti c’è anche il sedicenne Edoardo Maragno provenienti dalla cittadina di Spino d’Adda in provincia di Cremona. Nel video di presentazione Edoardo ha iniziato parlando di se stesso ma anche della propria splendida famiglia: “Mi chiamo Edoardo, ho sedici anni e loro sono la mia mamma, il mio papà e le mie due sorelline e siano tanti in famiglia ma preferisco stare da solo”. Nel corso dell’intervista Edoardo ha voluto sottolineare come gli capiti piuttosto spesso di venir etichettato come una persona arrogante ma lui si giustifica rimarcando: “Semplicemente rispondo ai professori anche con un tono di sfida se serve”. In realtà questa è la sua nuova famiglia in quanto i suoi genitori sono separati (questo sembra essere stato motivo di ribellione per lungo tempo) con la madre risposata con un altro uomo che aveva due figlie.

EDOARDO MARAGNO? UN ‘CINGHIALE DI TRAVERSO’

La mamma di Edoardo parlando del proprio figlio ha voluto rimarcare una sua impressione: “A volte ho l’impressione che Edoardo sia nato adolescente nel senso che anche da bambino aveva degli atteggiamenti provocatori con lo sguardo d’odio che voleva proprio lo scontro”. Un ragazzo iperattivo al quale non piacciono le regole restrittive e soprattutto non sopporta le persone che vogliono imporgli il proprio modo di fare. La sua iperattiva non è soltanto dal punto di vista fisico ma anche e soprattutto per quanto concerne l’utilizzo del cellulare ormai diventato uno strumento indispensabile (anche se la mamma ha voluto sottolineare come ogni volta provi a contattarlo, caso vuole che sia irreperibile). Edoardo è un ragazzo che nutre un profondo odio nei confronti dello studio che sembra distruggerlo fisicamente o quanto meno questo è la sua impressione. Per la mamma è un ‘cinghiale di traverso’ che si incontra per strada: piccolo, aggressivo e non sai come aggirare senza contraccolpi.

