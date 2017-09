ELETTRA LAMBORGHINI/ Nel video di Guè Pequeno e Sfera: "Il mio sedere è vero, no lifting"

Elettra Lamborghini (foto da Youtube)

Elettra Lamborghini sa bene come richiamare l'attenzione. Di certo madre natura e l'albero genealogioco le hanno dato una mano, ma l'ereditiera di Ferruccio Lamborghini ha dimostrato di avere delle qualità importantissime per sfondare nel mondo dello spettacolo. Se n'è avuta la riprova anche nell'ultimo video, disponibile da oggi su YouTube e intitolato guarda caso "Lamborghini", di Gué Pequeno e Sfera. L'italian killer, com'è stata soprannominata, è sinuosa nelle sue movenze mentre indossa un'attilatissima tuta nera che lascia poco spazio all'immaginazione. Elettra, che questo singolo ha contribuito a realizzarlo con la sua stessa voce, stuzzica ancora di più l'ascoltatore garantendogli che quel lato-B tanto ricercato sui motori di ricerca è tutta farina di mamma e papà. con la frase:"Mi culo es verdadero, no lifting", che già promette di diventare un tormentone. Curiosi di vederla all'opera? Tenetevi forte e cliccate qui sotto!

FUTURO DA CANTANTE?

Impegnata attualmente sul set di MTV Super Shore, Elettra Lamborghini pare sempre più intenzionata a prendere sul serio la sua attività da cantante. Innanzitutto bisogna segnalare come abbia da poco firmato un contratto con la casa discografica Cash Money Records che già in passato pubblicò l'album dell'ereditiera più famosa del Pianeta, Paris Hilton. In più, soltanto un paio di mesi fa, Elettra aveva ammesso in un'intervista rilasciata a davidemaggio.it di avere intenzione di provare a sfondare nel mondo della musica:"Io vorrei fare musica però prima ancora di iniziare voglio essere sicura al 100%. Non posso pensare di fare reality e musica, solo per i primi anni forse potrei conciliare il tutto ma poi voglio dedicarmi ad una cosa soltanto". Stando a quanto visto finora Elettra sembra aver deciso: la musica è la sua strada.

