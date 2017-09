Emanuele Davanzo e Alessandra De Angelis genitori/ La coppia di Temptation Island festeggia Beatrice Emma

Alessandra De Angelis ed Emanuele Davanzo

Emanuele Davanzo e Alessandra De Angelis sono diventati genitori della piccola Beatrice Emma per la felicità della famiglia e dei fan che li seguono ormai da oltre due anni. I due sono dei protagonisti di Temptation Island e hanno da sempre rappresentato una delle coppie più controverse visto che Emanuele aveva quasi ceduto alle avances della sua tentatrice mettendo a rischio il suo rapporto con la sua storica fidanzata. Anche in quel caso, Alessandra è riuscita a sorvolare su quello che è successo mettendo una pietra sopra ai "peccati" del compagno portando avanti la loro relazione fino alla gravidanza annunciata sui social nove mesi fa. E oggi? Sempre sui social, Emanuele Davanzo e Alessandra De Angelis hanno mostrato il fiocco rosa confermando la nascita della loro piccola bambina.

LA SCELTA DEL NOME

Lo scorso febbraio i due avevano annunciato: “Ci sono emozioni che non si possono spiegare, quando ho visto quel cuoricino pulsare ho capito cosa vuol dire essere padre. Precisamente da quel momento mi è cambiata la vita, non vedo l’ora di poterla abbracciare e coccolare, proteggerla da tutto e tutti. Papà e mamma ti stanno aspettando, ti amiamo già alla follia“. La scelta di Beatrice come nome è proprio dovuta all'amore che i due genitori hanno professato sin dall'inizio alla loro bambina proprio come Dante alla sua storica amata. Mamma e bambina stanno bene e nelle prossime ore potrebbero già arrivare i primi scatti "ufficiali" della piccola.

