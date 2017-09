FEDERICO MANCOSU/ Il 17enne dalle mille schiume per capelli (Il Collegio 2)

Federico Mancosu a Il Collegio 2

FEDERICO MANCOSU, IL RAGAZZO DELLA PORTA ACCANTO

Tra i concorrenti di questa seconda edizione del reality Il Collegio 2 figura anche Federico Mancosu, ragazzo di 17 anni proveniente da Vimodrone, piccolo centro della provincia di Milano. Nel video di presentazione Federico esordisce rimarcando: “Sono Federico, ho 17 anni vivo qui con mamma, papà e mia sorella… e sono un po’ il ragazzo della porta accanto se mi trovi a casa”. Federico è dunque un ragazzo piuttosto vivace che frequenta il terzo anno della scuola di Scienze umane. Molto esuberante che con grande difficoltà riesce a capire quando è il classico ‘momento di finirla’. Tra i principali interessi di Federico ci sono senza dubbi i capelli di cui si prende cura in maniera a dir poco maniacale tant’è che il padre ha rimarcato come abbia molteplici tipologie di schiume allo scopo di avere sempre una capigliatura in perfetto ordine rispetto ai propri canoni.

LA ‘MACCHININA’ FATTA COMPRARE DAI GENITORI

Federico Mancosu nella stessa intervista di presentazione, ha fatto capire di essere in possesso di un carattere piuttosto deciso come del resto conferma il fatto di essere stato capace di farsi comprare dai propri genitori quella che definisce la ‘macchinina’. Tuttavia la macchina viene usata dai genitori di Federico come principale strumento di punizione. Infatti, la mamma ha sottolineato come qualora ci sia la necessità di ‘richiamare Federico all’ordine allora gli toglie la macchina’. Per quanto concerne il suo percorso scolastico, Federico seppur non abbia mai dovuto fare i conti con bocciature ha però costantemente dato il minimo indispensabile per ottenere la promozione e sovente si è ritrovato nello studio del preside per problemi di natura disciplinare. Altra sua peculiarità: ha sempre frequentato istituti scolastici gestiti da suore e preti. Insomma, un concorrente che potrebbe riservare tante emozioni agli appassionati del reality in onda su Rai 2.

