Federica Panicucci / Dalla cronaca nera in tv all'amore: "Marco Bacini? Sono innamoratissima!"

Federica Panicucci

Federica Panicucci, conduttrice di "Mattino Cinque", sta attraversando un momento molto positivo. Attraverso il settimanale "Chi" ha toccato diversi argomenti, dal lavoro alla vita privata e amorosa. Secondo la conduttrice di Mattino Cinque l'eccesso di cronaca nera non è un male ma dipende da come essa viene raccontata. Interessante l'aneddoto su Enzo Tortora: "Enzo Tortora era un uomo straordinario, provato ma orgoglioso. Lavorai con lui quando avevo 19 anni ed ero in quello studio quando tornò a 'Portobello' e disse: 'Dove eravamo rimasti?" La conduttrice racconta anche quando al Tg1 in diretta, dove presentava il programma "Arrivano gli uomini", le fu chiesto da Claudia Mori di cambiare le domande per Adriano Celentano visto che non erano gradite. La conduttrice improvvisò. Nella lunga intervista concessa in occasione dei 50 anni che compirà a ottobre racconta: "Nella vita ho fatto più di quanto immaginassi. Ho trasformato la mia passione in un lavoro, sono diventata mamma e penso di aver colto tutte le occasioni. Ho vissuto tante esperienze, positive e negative, che hanno fatto di me la donna che sono".

AMORE A GONFIE VELE CON MARCO BACINI

Ultimo argomento affrontato la relazione con il manager Marco Bacini a cui è legata da oltre un anno. La Panicucci si dice innamoratissima e presa totalmente da questa storia. Positiva e ottimista di natura, è convinta che questo sia il connubio vincente nella vita. Ripercorriamo ora in breve la sua carriera. Dopo un debutto in televisione a Portobello, si è divisa inizialmente tra RAI e Mediaset partecipando ad altre trasmissioni televisive in ruoli minori. Ha raggiunto il successo negli anni novanta, conducendo diverse trasmissioni di Italia 1, rete della quale diventa un volto simbolo, tra cui diverse edizioni del Festivalbar. Dopo un periodo trascorso su Rai 2 alla conduzione di alcuni programmi dedicati ai sentimenti, è tornata in Mediaset nel 2006 conducendo con successo la prima edizione de La pupa e il secchione. Dal 2009 è uno dei volti del mattino di Canale 5, dove conduce Mattino Cinque.

