GAIA MALGERI/ Uno "spirito libero" che detesta la scuola (Il Collegio 2)

Nella puntata di domani de 'Il Collegio 2', vedremo come una delle protagoniste la giovane Gaia Malgieri di 15 anni. La ragazza, però, come tutte le alunne de 'Il Collegio 2', non ha tanta voglia di studiare, anzi, nessuna. Nel video presentato in anteprima dalla Rai (il programma, infatti, va in onda sulla tv di Stato) possiamo notare come Gaia sia una ragazza normale inserita in una famiglia normale: l'unica cosa che non va è la sua totale mancanza di passione per lo studio. Il papà e la mamma, intervistati, hanno definito la piccola Gaia come uno 'spirito libero'; il padre è andato ancora oltre ponendo la semplice equazione, Gaia = Libertà. La vita della giovane quindicenne nel video appare come una delle tante ragazze della sua età: utilizzo dello smartphone quasi ossessivo e passeggiate assieme agli amici per divertirsi con spensieratezza. Una vita normale, quindi, se non fosse per l'andare male a scuola... a questa pecca, però, rimedierà proprio 'Il Collegio 2', che cercherà di mettere ordine nella vita un po' sgangherata della giovane Gaia Malgieri di 15 anni. Ci riuscirà?

GAIA MALGERI, UNA VITA SPENSIERATA

La piccola Gaia Malgieri vive una vita spensierata che, almeno per il momento, non prevede la scuola. La mamma racconta, infatti, che molto spesso la quindicenne va al bar dei genitori per aiutarli a gestire la clientela. Questo è, infatti, il più grande sogno di Gaia: lavorare un giorno al bar. Per farlo, ovviamente, non servirà un'istruzione superiore ed è per questo che la piccola è già proiettata mel mondo del lavoro. La mamma, però, che la conosce bene, sa alla perfezione che l'andare al bar è solo un escamotage per poi andare con gli amici a giocare e a divertirsi. Questa sua passione per le uscite, purtroppo, non avviene soltanto in momenti post-scolastici ma anche durante le lezioni: è la stessa mamma a raccontare alle telecamere che dalla scuola, quando Gaia manca, arrivano telefonate per sapere se è una vera e propria assenza per malattia. La sua partecipazione al Collegio servirà proprio a questo: cercare di rimettere in riga una situazione che pare oramai essere completamente scappata di mano. La piccola Gaia sarà pronta a farsi educare dal programma targato Rai?

