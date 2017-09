GRANDE FRATELLO VIP 2 ED.2017 / Eliminato, nomination e pagelle terza puntata

Grande Fratello Vip, pagelle

I VERDETTI: ELIMINATA SERENA GRANDI, NOMINATI DANIELE BOSSARI E CARMEN DI PIETRO

Le prime due puntate non ci avevano affatto entusiasmato. Il Grande Fratello Vip 2017 rischiava di essere già al capolinea: ritmo basso, concorrenti pacati e un Alfonso Signorini irriconoscibile. Troppo benevolo il direttore della rivista Chi, mentre Ilary Blasi era partita con il suo solito coinvolgente entusiasmo. La terza puntata, andata in onda ieri sera, ha emesso diversi verdetti. Il primo è stato l'eliminazione di Serena Grandi, poi l'ingresso nel club di Marco Predolin, grazie alla vittoria ottenuta nella sfida con Gianluca Impastato. Appuntamento decisamente più movimentato rispetto alle prime due serate, complici i litigi dei giorni precedenti. Nelle nostre pagelle post puntata vogliamo premiare Daniele Bossari, protagonista dell'uno contro tutti nelle vibranti nomination di fine serata. Contributo positivo da parte di Cristiano Malgioglio, Giulia De Lellis e Simona Izzo: sono i tre concorrenti che, nel bene e nel male, attirano maggiormente l'attenzione del pubblico. Ancora impalpabile Aida Yespica, la modella sudamericana non è riuscita a farsi notare in queste tre settimane e anche lei potrebbe rischiare l'eliminazione in futuro.

GRANDE FRATELLO 2017: JEREMIAS RODRIGUEZ "ZAVORRA" DI CECILIA?

Dei fratelli Rodriguez, a sorpresa, è Jeremias a prendersi i riflettori. La bellezza della sorella non regge il confronto con la sua irascibilità, che ha tenuto banco soprattutto ad inizio puntata. Pagelle migliori, rispetto alla scorsa settimana, per la Gialappa's Band. Pian piano hanno preso confidenza con la prima serata e ogni loro intervento è pungente, proprio come ai tempi di Mai Dire Grande Fratello (che tornerà in onda dalla prossima settimana). I comici hanno messo nel mirino i concorrenti della casa, ma anche Alfonso Signorini: "Con quegli occhiali sembri il nonno di Harry Potter". Ci è piaciuta meno la solita retorica in cui è caduta la trasmissione, che si è scusata col pubblico per la "doccia hot" di Cecilia Rodriguez nella puntata della settimana prima. A Mediaset, oltretutto, si saranno sfregati le mani guardando i dati auditel, dopo il piccolo incidente della venezuelana. Chiudiamo con una nota di merito al comico Pucci, che ha regalato sorrisi ai telespettatori con la sua simpatica incursione dentro la casa. Le prossime nomination metteranno a confronto Daniele Bossari e Carmen De Pietro: la parola al pubblico.

