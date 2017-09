Gianmarco Onestini / Il fratello di Luca ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: sarà il prossimo tronista?

Gianmarco Onestini

Sarà una puntata davvero ricca di sorprese quella di Pomeriggio 5 in onda oggi. Barbara D'Urso ha infatti anticipato che si parlerà ampliamente del Grande Fratello Vip 2 e di ciò che è accaduto negli ultimi giorni e in particolare nella diretta in onda ieri. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini ex tronista di Uomini e Donne e oggi concorrente del reality condotto da Ilary Blasi. Gianmarco, al fianco della cognata Soleil Sorgè, commenterà queste prime settimane del fratello nella Casa, esponendosi quasi certamente anche sugli ultimi eventi accaduto nella Casa che tanto stanno facendo discutere il pubblico a casa, dalla minaccia di Jeremias Rodriguez a Daniele Bossari sino alle parole di Predolin su Cristiano Malgioglio.

IL FRATELLO DI LUCA ONESTINI PROSSIMO TRONISTA A UOMINI E DONNE?

Anche Gianmarco Onestini esordisce quindi come opinionista di Barbara D'Urso come la fidanzata del fratello, Siolei. È la prima vera volta in tv del fratello minore di Luca, che abbiamo visto solo in studio a Uomini e Donne nel corso della scelta di Onestini. Il web ha però subito apprezzato Gianmarco che, come il fratello, è un bellissimo ragazzo alto e moro, seguitissimo sui social. È proprio questo il motivo per il quale il pubblico femminile ha iniziato a sperare e chiedere agli addetti ai lavori che Gianmarco potesse diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Per ora tali richieste non sono state accontentate, ma chissà che per il prossimo cambio di tronisti un nuovo Onestini non conquisti l'ambita poltrona rossa...

© Riproduzione Riservata.