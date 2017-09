Giusy Buscemi / Bebè in arrivo dopo le nozze col regista Jan Michelini? "Sarà quando Dio vorrà"

Giusy Buscemi e Jan Michelini

Ex Miss Italia (ha conquistato scettro e corona nel 2017), oggi attrice apprezzata e di successo, Giusy Buscemi ha solo 24 anni ma di strada ne ha già fatta e tanta. Dall'11 settembre l'attrice è tornata a vestire i panni di Teresa Iorio, la giovane commessa protagonista de Il paradiso delle signore, fiction di successo di Raiuno che torna in onda con una seconda, appassionante stagione. Ma i successi per la Buscemi non arrivano soltanto in campo lavorativo ma anche in quello privato e più strettamente amoroso. Lo scorso maggio la giovane e bella Giusy Buscemi è convolata a nozze col regista Jan Michelini, in una cerimonia celebrata domenica 14 maggio, nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma. Non è di certo un problema la differenza d'età - lei ha 24 anni, lui 37 - nel loro rapporto di coppia, anzi.

"DESIDERO UNA FAMIGLIA CON OTTO FIGLI"

La storia d'amore tra i due prosegue a gonfie vele tanto che l'attrice si dice più che pronta ad accogliere un bebè nella giovane famiglia. Ma quando, in un'intervista di recente concessa a Vanity Fair, le si chiede se è già "in progetto", la risposta dell'attrice ci fa scordare che ha solo 24 anni: «Penso sempre ad avere un figlio, ma arriverà quando Dio vorrà. I figli non sono e non devono essere dei pacchetti regalo che ci concediamo ogni tanto» - e ancora «Non esistono programmi: quando arriverà, arriverà. Siamo felici di non decidere troppo». Saggia e posata è la Buscemi, che in passato dichiarò di voler ben otto figli, perchè "Otto è da sempre il mio numero preferito"; riuscirà a vedere realizzato questo grande desiderio?

© Riproduzione Riservata.