HARRY D'INGHILTERRA E MEGHAN MARKLE / La coppia mano nella mano ad un evento sportivo

Il Principe Harry d'Inghilterra

Harry d'Inghilterra e l'attrice Meghan Markle fanno coppia fissa ormai da diverso tempo, anche se l'annuncio ufficiale del loro fidanzamento non è mai stato fatto. In passato hanno partecipato insieme ad alcuni eventi, in primis al matrimonio di Pippa Middleton, ma ogni loro singola uscita è stata fatta a distanza di sicurezza, tanto che gli obiettivi non sono mai riusciti a coglierli in fallo. Ecco perché gli stessi fotografi sono rimasti sorpresi nel vedere il fratello di William e l'attrice mano nella mano in occasione dei Invictus Game di Toronto, i giochi paraolimici nei quali partecipano i militari rimasti disabili a causa di incidenti in servizio. Harry e Meghan per la prima volta sono entrati nello stadio in atteggiamenti inequivocabili e si sono poi accomodati l'uno a fianco dell'altra, chiacchierando e flirtando per tutta la durata delle gare.

Fidanzamento in vista per Harry e Meghan Markle?

Harry d'Inghilterra e Meghan Markle non fanno mistero del loro amore da tempo, anche se le foto che li ritraggono insieme sono pochissime. Qualche tempo fa l'attrice aveva rivelato a Vanity Fair America: "Ci siamo frequentati in segreto per sei mesi prima che la relazione diventasse pubblica e ho continuato a lavorare durante tutto questo periodo. L’unica cosa che è cambiata è la percezione che la gente ha di me. Ma io sono sempre la stessa persona". Il fatto che la coppia si sia resa disponibile agli scatti dei paparazzi ha alimentato le fantasie dei sudditi inglesi, convinti che anche per il figlio minore di Carlo e Diana si stia avvicinando il momento del fatidico sì. Quasi tutti gli annunci ufficiali all'interno della famiglia reale sono stati fatti in autunno, permettendo così di avere il tempo a disposizione per il matrimonio che solitamente viene celebrato in primavera o estate. Anche per questa bella coppia i fiori d'arancio sono imminenti?

