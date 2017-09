I DANNATI E GLI EROI/ Su Iris il film con Jeffrey Hunter e Costance Towers (oggi, 26 settembre 2017)

il film western in seconda serata su Iris

JOHN FORD ALLA REGIA

I dannati e gli eroi, il film in onda su Iris oggi, martedì 26 settembre 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere western e avventura con il titolo in lingua originale Sergeant Rutledge. Un film di grande fascino realizzato nel 1960 da Patrick Ford e Willis Golbeck con l’attenta regia da parte di un grande esponente di questo genere come John Ford mentre sia la stesura del soggetto che l’adattamento della sceneggiatura sono opera di James Warner Bellah. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Howard Jackson, i costumi indossati dagli attori presenti sul set sono stati disegnati e cuciti da Marjorie Best mentre il montaggio è stato eseguito da Jack Murray. Nel cast grandissimi attori come Jeffrey Hunter, Costance Towers e Billie Burke. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I DANNATI E GLI EROI, LA TRAMA DEL FILM

In un forte posizionato nello sconfinato West per cercare di arginare i pellerossa, sta svolgendo in maniera egregia i propri compiti il tenente di colore Braxton. Lui è un soldato che si è conquistato l’affetto dei commilitoni ed il rispetto dei propri superiore, riuscendo sempre e comunque a fare il proprio dovere senza lasciarsi trasportare da alcun genere di emozioni o debolezze. Tuttavia la sua onorabilità ed il proprio futuro nell’esercito viene messo fortemente in dubbio nel momento in cui viene accusato di essere stato lui a violentare prima ed uccidere poi una donna bianca ospite per un paio di giorni all’interno del forte. Conscio di come la situazione sia abbastanza complicata in ragione del colore della propria pelle e di come ci sarebbero dei presunti indizi a proprio carico, si lasciare prendere dalla paura di essere condannato a morte in un processo sommario e quindi scappa dal forte dirigendosi verso il territorio degli Apache. Un territorio molto pericoloso soprattutto per chi come lui indossa una divisa. Tuttavia durante il periodo di fuga, Braxton si ritrova ad essere testimone suo malgrado di un attacco da parte degli indiani nei confronti di un ranch. Durante l’attacco riesce ad essere d’aiuto alla famiglia che vi abitava traendo in salvo soltanto la figlia del proprietario. Certo di come la sua vita e di quella della stessa donna siano in pericolo per possibili nuovi attacchi da parte degli indiani si vede costretto a ritornare al forte dove ovviamente viene immediatamente arrestato e sottoposto ad un pesante processo. A difenderlo dalle accuse ci sarà un valente tenente di nome Cantrell che saprà reperire le prove giuste per salvare il proprio assistito da una sicura condanna a morte per impiccagione.

