IL SEGRETO / Il ritorno di Cristobal Garrigues

Il Segreto

Anticipazioni puntata 26 settembre 2017

Sarà una puntata ricca da interessanti novità quella che i telespettatori de Il Segreto potranno seguire su Canale 5 oggi a partire dalle ore 16:20. Si ripartirà, infatti, dagli intrighi di Ismael nei confronti di Matias e di tutta la famiglia Dos Casas. Il crudele individuo, entrato in scena come un vero e proprio eroe, cercherà di mettere in cattiva luce il figlio di Emilia davanti agli occhi della sua fidanzata e l'obiettivo sarà molto vicino dall'essere raggiunto. La sua teoria, secondo la quale potrebbe essere stato Matias a rivolgersi ai giornalisti, farà nascere il dubbio nel padrone di casa. Non potremo, però, dire la stessa cosa per Camila: quest'ultima continuerà a nutrire diversi sospetti nei confronti del nuovo arrivato e a credere che Matias sia la stessa persona affidabile di sempre. Ma questa sua convinzione potrebbe presto causarle nuovi problemi. Ismael, infatti, comincerà a tramare alle spalle della signora Dos Casas, cercando di trovare una strategia perché si faccia del male accidentalmente.

C'è chi va e chi ritorna a Puente Viejo

La puntata de Il Segerto di oggi sarà caratterizzata da importanti spostamenti da parte degli abitanti di Puente Viejo: qualcuno arriverà, mentre altri saranno costretti ad andarsene per una ragione o per l'altra. Sarà questo il caso di Maria che, dopo avere incastrato Severiano e avere permesso la liberazione di Emilia, saluterà con grande dispiacere tutta la sua famiglia. Sarà ancora troppo grande la preoccupazione di imbattersi in Donna Francisca che potrebbe accusarla di tentato omicidio. La moglie di Gonzalo, quindi, ripartirà tra le lacrime per Cube, non prima di un doloroso addio a tutti i suoi cari. Anche Lucas ammetterà di non avere più nulla che lo leghi a Puente Viejo: le sofferenze per la morte di Sol sono troppo grandi e per lui è impossibile restare alla Miel Amarga, luogo che ha condiviso con la defunta moglie. Per questo il dottore penserà di tornare nel suo paese di origine insieme al piccolo Marcos. Tra alcuni dolotosi addii, ci sarà anche un preoccuante ritorno: Cristobal Garrigues si riprensenterà in paese, anche se le sue intenzioni non saranno affatto chiare...

