INNOCENTI BUGIE/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise e Cameron Diaz (oggi, 26 settembre 2017)

il film comico e d'azione in prima serata su Italia 1

NEL CAST TOM CRUISE E CAMERON DIAZ

Innocenti bugie, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 26 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia e azione con il titolo originale Knight and Day. Si tratta di un film a stelle e strisce del 2010 che è stato prodotto da una serie di case cinematografiche per la regia di James Mangold con soggetto e sceneggiatura realizzati da Patrick O’Neill. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche dalla 20th Century Fox con le musiche della colonna sonora scritte da John Powell, la fotografia realizzata da Phedon Papamichael mentre nel cast sono presenti grandi nomi come Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Paul Dano, e Jordi Mollà. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

INNOCENTI BUGIE, LA TRAMA DEL FILM

June Havens (Cameron Diaz) è una giovane donna che sta viaggiando su di un aereo diretto a Boston ed è proprio qui che si imbatte in un misterioso uomo. Si tratta di Roy Miller (Tom Cruise). Essendo seduti vicini i due iniziano a fare conversazione e parlando del più e del meno raccontano le proprie storie personali e i propri sogni e progetti futuri come quello di viaggiare fino a Capo Horn. Quando però June si reca in bagno, nell’aereo succede l’inimmaginabile, Roy subisce una pesante aggressione da due uomini, ma per fortuna riesce a salvarsi uccidendoli. Fa poi in modo di far atterrare l’aereo spiegando a June che lui è una agente segreto in missione e che quindi ora anch’ella si potrà trovare coinvolta all’interno di questo complotto internazionale. Proprio per questo motivo Roy decide di narcotizzare June e di condurla nella sua casa. Qui alcuni pericolosi agenti provano a mettere in pericolo June che grazie all’intervento repentino di Roy ne esce illesa. Il compito di Roy è quello di custodire una batteria rivoluzionaria che ha la caratteristica di essere inesauribile nonché di proteggere il grande inventore ed ossia un giovane uomo di nome Simon Feck (Paul Dano). Inoltre Roy racconta a June che il suo collega Fitzgerald (Peter Sarsgaard) l’ha incastrato facendo il doppiogioco ma poi qualcuno dell’FBI riesce a mettersi in contatto con June raccontandole che è proprio Roy ad essere la mela marcia e così la ragazza decide di consegnarlo alla polizia. Roy però astutamente riesce a scappare portando con se la preziosa scoperta. Mentre l’FBI cerca di rintracciare Roy, June inizia a pensare a cosa fare per ritrovare Roy. Così fa credere ai suoi nemici di avere lei la batteria ed infatti viene subito catturata, a questo punto però ricompare Roy e la salva. La spia però rimane ferita ma il suo nemico Fitzgerarld perde proprio la vita a causa dell’esplosione della batteria ancora non ben brevettata. Roy dopo un periodo di convalescenza decide di tornare al suo lavoro, ma June che ha scoperto di essersi innamorata di lui decide di rapirlo portando a Capo Horn.

