Il Collegio 2 / Anticipazioni e diretta prima puntata: cast e nomi concorrenti (26 settembre)

Il Collegio

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, torna oggi, martedì 26 settembre, la seconda edizione de Il Collegio. Di cosa parla il format che tanto ha appassionato i telespettatori? Ad ospitare il nuovo “esperimento”, ci penserà come sempre la seconda rete di Casa Rai. Ritroveremo in prime time, un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni che siederanno dietro i banchi di scuola del del Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco. All'interno della struttura ci sono le regole scolastiche ed educative dei primi anni ’60 e quindi, i ragazzi del nuovo millennio, faranno una fatica ancor più grande ad ambientarsi. Anche questa volta, la voce narrante del programma verrà affidata al simpatico Giancarlo Magalli, che ci riporterà alla vita di quegli anni, dove lui stesso è cresciuto ed ha studiato. Memorabile padrone di casa del programma mattutino I Fatti Vostri – oltre che autore e conduttore di decine di programmi Rai – Magalli è diventato anche una vera icona del web. Il suo volto amichevole e il suo stile talvolta pungente, rassicurano gli spettatori più adulti e divertono i giovanissimi.

Il Collegio 2, il 26 settembre la prima puntata: le anticipazioni

Se durante la prima stagione de Il Collegio, la macchina del tempo aveva proiettato gli allievi nell’anno 1960, in questo nuovo percorso televisivo, i 18 giovani (divisi in 9 ragazze e 9 ragazzi), faranno un passo in avanti e si catapulteranno nel 1961, per cercare di conseguire la tanto ambita Licenzia Media di quell'anno. Il 1961, periodo molto significativo per L'Italia: con la celebrazione del centenario dell’Unità d’Italia e per il dibattito sull’istruzione scolastica che porterà l’anno successivo alla riforma della scuola, vero cambiamento di un'epoca. Anche questa volta, i ragazzi dovranno dire addio (forse è meglio “arrivederci”) a smartphone, tablet e Personal Computer per sommergersi all'interno di una esperienza educativa assolutamente unica, compreso il modo di relazionarsi, lontanissimo dalla realtà dei giorni nostri. I ragazzi si troveranno alle prese con un modo di vivere ed insegnare, lontano anni luce da ciò che vivono attualmente: riusciranno ad essere diligenti e rispettare le regole del Collegio?

Cast della seconda edizione: nomi dei concorrenti, scopriamo chi sono?

Gli studenti che entreranno a far parte de Il Collegio, saranno seguiti da 7 professori e 1 preside. Gli alunni saranno anche visionati da molto vicino da due sorveglianti estremamente severi. Loro avranno l'arduo compito di mantenere l'ordine e la disciplina sia di giorno che di notte. I sorveglianti inoltre, dovranno accertarsi che i giovani non usino gli oggetti “vietati” (come il cellulare e tutta le tecnologia moderna), ma soprattutto che mantengano l'ordine sia nel modo di comportarsi che nell’abbigliamento. La particolarità di questa stagione è l’esame di stato: al termine del percorso i ragazzi saranno chiamati a sostenere l’esame per ottenere la licenza media di fronte alla commissione costituita dai professori. L’esame, come nel 1961, prevede lo scritto di italiano, matematica e l’orale su tutte le materie. Il loro giudizio finale, oltre a tener conto dell’esito dell’esame, comprende anche i voti ottenuti durante il corso di studi e la condotta generale tenuta dallo studente durante tutta la permanenza in Collegio.

Ecco, a seguire, i nomi degli studenti che entreranno in Collegio 2 da questa sera. Giuseppe Spitaleri, 16enne di Palermo, Elisabetta Gibilisco, 14enne di Floridia (SR), Nagga Giona Baldina, 14enne di Garbagna Novarese e di origine etiope, Michelle Cavallaro, 14enne di Pordenone, Edoardo Maragno, 16enne della provincia di Cremona, Federico Mancosu, 17enne della provincia di Milano, Camilla Ricciardi, 13enne di Genova, Gabriele Paul Sarmiento, 16enne di Roma, Marco Biò, 17enne di Milano, Brunella Cacciuni, 15enne di Napoli, Maddalena Sarti, 16enne della provincia di Bologna, Noa Planas, 15enne di Gabicce Mare, Gaia Malgheri, 15enne di Villanova d'Asti. Davide Moccia, 14enne di Aversa, Dimitri Trincano, 15enne di Terni, Roberto Magro, 14enne di Monza, Ginevra Mandolese, 15enne di San Nicolò a Tordino.

