Il Paradiso delle Signore 2 / Teresa e Pietro interromperanno la relazione? Trama puntata 26 Settembre 2017

Il Paradiso delle Signore 2, in onda su Rai 1

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI NELL'ULTIMA PUNTATA

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 26 settembre 2017, andrà in onda un nuovo appuntamento de Il Paradiso delle Signore 2, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Teresa continua a lavorare con entusiasmo a Il Paradiso delle Signore, mantenendo ancora segreta la sua relazione con Mori. Un giorno, scopre che un bambino lavora come lustrascarpe nel grande magazzino in modo abusivo, ma riesce a convincere Pietro ad assumerlo, con la scusa di offrire un servizio in più alle clienti. Intanto, il Commissario Ettore ritorna in città ed attende la Mantovani all'esterno del locale, convinto che il loro rapporto possa essere in qualche modo sanato. La moglie è infatti morta da qualche tempo ed ora potrebbero finalmente vivere la loro relazione, ma la donna lo allontana e gli impone di non farsi vedere. Nel frattempo, Vittorio e Andreina si trovano a Roma per incontrare Rockfeller, un possibile finanziatore molto facoltoso, e il pubblicitario assicura alla Mandelli di avere già in mente la pubblicità adatta per conquistarlo. Rose invece fa di tutto perché Frank stia lontano per diversi giorni con una scusa, approfittando della sua assenza per rimanere da sola con Pietro. Quest'ultimo però decide di rimanere a Milano con Teresa dopo aver capito, grazie al piccolo Salvatore, che al suo fianco è un uomo migliore. Nel frattempo, Quinto scopre che Domenico è innamorato di una ragazza che frequenta una scuola in città e che il padre di lei non vuole che si frequentino. Domenico è quindi costretto a sfruttare il lavoro delle consegne per Il Paradiso per vederla, ma in seguito compirà un grave errore. La Mantovani invece scopre che Anna è in difficoltà dopo essere stata lasciata dall'uomo che l'ha messa incinta e convince Pietro ad assumerla come segretaria in amministrazione. Rivela inoltre ad Ettore che dalla loro relazione è nata una bambina e che ha dovuto darla in adozione, chiedendogli di trovarla ad ogni costo. Nonostante lo shock iniziale, il Commissario accetta di soddisfare le sue richieste, per poi ritornare sui propri passi. Nel frattempo, Vittorio scopre che Andreina ha intenzione di far interdire la Contessa per ottenere il palazzo ed aprire lì il grande magazzino, solo per ostacolare Pietro. Il pubblicitario però decide di informare Mori e di interrompere ogni rapporto con la Mandelli. Teresa decide in seguito di affrontare Andreina, ma le sue azioni si ripercuotono su Il Paradiso. Quella sera, la ragazza e Mori finiscono per litigare proprio per questo ed a fine turno, Teresa trova Vittorio ad attenderla all'esterno del locale. Accetta infine la sua offerta di un passaggio, mentre Mori li guarda da lontano.

IL PARADISO DELLE SIGNORE 2, ANTICIPAZIONI DEL 26 SETTEMBRE 2017

Dopo gli ultimi scontri, Teresa e Pietro sembrano essere arrivati ad un nuovo stop nella loro relazione. Non è solo Rose a minacciare da vicino il loro amore, ma anche il ritorno di Vittorio in città. Il pubblicitario non ha infatti esitato di offrire il proprio aiuto a Teresa riguardo ai piani imprenditoriali di Andreina e questo potrebbe sollevare di nuovo le gelosie di Mori. Data la decisione di aprire nuovi negozi a Milano e nel resto dell'Italia, è facile immaginare come Pietro sarà molto impegnato nei prossimi episodi e quindi lontano da Teresa, ma al fianco di Rose. Vittorio invece non potrà stare lontano da Andreina come si è ripromesso, dato che entrambi lavoreranno alla campagna promozionale per la Lancia Appia. Teresa intanto inizierà a chiedersi se il suo amore con Mori sia destinato a scemare, dato che l'imprenditore sarà sempre più vicino a Rose, che rappresenta una vera e propria minaccia. Sembra tuttavia che Pietro troverà il modo di chiarire ancora una volta i suoi dubbi, dimostrandole di amarla come non mai. Il dubbio rimane invece sul destino della Mantovani: riuscirà ad abbracciare la figlia Matilde? Ettore potrebbe ritornare sui suoi passi ed accettare di ritrovare la bambina.

