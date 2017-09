Ingo Rademacher / A Beautiful arriva un nuovo Thorne: addio Winsor Harmon

Ingo Rademacher, il nuovo Thorne

Ormai da trent'anni stiamo assistendo alle vicessutidini di Beautiful e dei suoi protagonisti ma anche questa volta la notizia del giorno è un recast, quello di Thorne Forrester. Ingo Rademacher si prepara a prendere il posto di Winsor Harmon per le nuove puntate della soap americana che si prepara a chiudere l'anno con un vero e proprio botto. Le ultime anticipazioni in arrivo dagli Usa annunciano un cambio di volto per uno dei personaggi più bistrattati della soap. Sono finiti gli anni d'oro in cui Thorne era parte integrante della storia dei Forrester visto che da anni, ormai, vive rinchiuso nel tugurio dell'azienda o, ancora peggio, alla International tra Parigi e Milano. Così viene spiegata la sua assenza che si prolunga ormai da mesi, cosa succederà adesso?

NUOVA STORYLINE DEDICATA A THORNE?

L'arrivo di Ingo Rademacher fa ben sperare i fan di Beautiful sicuri che, se si è presentata la necessità di un cambio della guardia, è perché presto il personaggio di Thorne sarà nuovamente al centro delle nuove storie della soap americana. Sarà davvero così? Nelle prossime settimane vedremo Thomas sempre più vicino agli Spectra mentre a casa Forrester si consumerà l'ennesima tragedia quando verrà a galla il bacio di Quinn e Ridge ma, soprattutto, si scopriranno i sentimenti che provano l'uno per l'altra visto che Ridge metterà in dubbio il suo matrimonio con Brooke. All'interno di questo quadro, quale sarà la storyline che riporterà Thorne in America?

Ingo Rademacher è un attore già noto al pubblico delle soap visto che per anni ha preso parte a General Hospital nei panni di Jasper Jacks. Negli anni ha avuto modo di prendere parte come guest star in alcune serie come Hawaii Five-O e Titans ma, soprattutto, al Ballado con le stelle Usa.

© Riproduzione Riservata.