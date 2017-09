Kit Harington e Rose Leslie / Le due star di Game of Thrones si sposano: "Si sono fidanzati ufficialmente"

Kit Harington e Rose Leslie

I fan di Game of Thrones li hanno visti e apprezzati come coppia nei panni di Jon Snow e la bruta Ygritte, ma forse non tutti sanno che Kit Harington - star della serie tv amatissima in tutto il mondo - e Rose Leslie stanno insieme e pare si siano fidanzati (nel senso inglese di promessi sposi)! Le tantissime fan del re del Nord del Trono di Spade devono deporre ogni speranza, perchè Kit sta per accasarsi con la bella attrice dalle origini scozzesi e il matrimonio pare sia anche molto vicino. Stando infatti a quanto riportato dalla rubrica del Sun "Bizarre", è cosa certa che Harington abbia fatto la proposta di nozze alla Leslie proprio ieri sera, così come pare sia certo che lei abbia detti "si". "Non hanno ancora scelto una data – scrive il tabloid britannico citando una fonte – ma hanno comunicato a famiglia e amici di essersi fidanzati ufficialmente".

DAL "TRONO" ALLE NOZZE

Una bellissima storia d'amore quella tra Kit e Rose, nata proprio sul set di Game of Thrones nel 2012, quando i due attori stavano girando la seconda stagione della fortunata serie, tratta dai romanzi di George R. R. Martin. «Il posto era bellissimo, l’aurora boreale magica», ha raccontato l’attore in una recente intervista, «Se sei già attratto da qualcuno, e se devi interpretare di stare con lei sullo schermo, il gioco è fatto: è facilissimo innamorarsi». Eppure la loro relazione è stata ufficializzata solo lo scorso anno, sul red carpet degli Olivier Awards. Da giugno di quest'anno, invece, i due attori hanno iniziato a vivere insieme.

